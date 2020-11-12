Herhangi bir rahatsızlığın içinden geçerler varsa, bilin ki...

BAŞKALARINI ÇOK ZORLAYAN DURUMLARDAN ETKİLENMİYORSUNUZ Sonra da şöyle sürdürdü: "Başkalarını çok zorlayan durumlardan etkilenmiyorsunuz çünkü her şeyin geçeceğini, o sırada ne oluyorsa sizin gelişmeniz ve hayatın daha iyiye, daha güzele evrilmesi için olduğunu biliyorsunuz. Hayat durmadan dönüşüyor. Egonun algıladığı haz dış koşullara bağlı ve geçici, ruhun algıladığı mutluluk öze dayalı ve kalıcı. Evrenin yaratılış sebebi, varlığın yokluğa tercih edilme nedeni sevgidir ve “olan güzeldir”.



Deniz Uğur'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Deniz Uğur, meme kanserine yakalanıp hastalığı yenen tek ünlü değil. Yerli ve yabancı birçok ünlü de bu hastalığı atlatıp hayatına sağlıklı bir şekilde devam etti. İşte o ünlüler: