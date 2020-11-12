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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 15:43 | 

Herhangi bir rahatsızlığın içinden geçerler varsa, bilin ki...

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'dan çarpıcı sosyal medya paylaşımı.

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1ÇARPICI PAYLAŞIM
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ÇARPICI PAYLAŞIM

Bundan 9 yıl önce meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

2HAYAT DAHA ANLAMLI VE GÜZEL OLUYOR
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HAYAT DAHA ANLAMLI VE GÜZEL OLUYOR

Tüm dünyanın şu anda geçmekte olduğu zor döneme gönderme yapan 49 yaşındaki üç çocuk annesi Uğur, yaşanan tüm zorlukların gelip geçici olduğunun altını çizdi. Tedavisinin sona erdiği dönemde iki çocuğuyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Deniz Uğur paylaşımına "Dünya hayatında herhangi bir rahatsızlığın içinden geçenleriniz varsa bilin ki, kaybettiğinizi sandığınız her şeyi geri kazanıyorsunuz ve sonra hayat daha anlamlı, daha güzel oluyor" satırlarıyla başladı.

3BAŞKALARINI ÇOK ZORLAYAN DURUMLARDAN ETKİLENMİYORSUNUZ
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BAŞKALARINI ÇOK ZORLAYAN DURUMLARDAN ETKİLENMİYORSUNUZ

Sonra da şöyle sürdürdü: "Başkalarını çok zorlayan durumlardan etkilenmiyorsunuz çünkü her şeyin geçeceğini, o sırada ne oluyorsa sizin gelişmeniz ve hayatın daha iyiye, daha güzele evrilmesi için olduğunu biliyorsunuz. Hayat durmadan dönüşüyor. Egonun algıladığı haz dış koşullara bağlı ve geçici, ruhun algıladığı mutluluk öze dayalı ve kalıcı. Evrenin yaratılış sebebi, varlığın yokluğa tercih edilme nedeni sevgidir ve “olan güzeldir”.

Deniz Uğur'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Deniz Uğur, meme kanserine yakalanıp hastalığı yenen tek ünlü değil. Yerli ve yabancı birçok ünlü de bu hastalığı atlatıp hayatına sağlıklı bir şekilde devam etti. İşte o ünlüler:

4MEME KANSERİNE MEYDAN OKUDULAR
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MEME KANSERİNE MEYDAN OKUDULAR

Türk sinemasının "gamzeli güzeli" Bahar Öztan meme kanserini iki kez yendi.

5CYNTHIA NIXON
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CYNTHIA NIXON

Sex and the City dizisiyle ünlenen Cynthia Nixon da meme kanserini alt eden ünlülerden.

6CHRISTINA APPLEGATE
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CHRISTINA APPLEGATE

Christina Applegate yıllar önce meme kanserine yakalandı. Fakat gördüğü tedavilerden sonra sağlığına kavuştu.

7KYLIE MINOGUE
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KYLIE MINOGUE

Kylie Minogue, hiç beklemediği bir anda meme kanseri olduğunu öğrendi. Turnelerini iptal eden şarkıcı gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

8OYA BAŞAR
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OYA BAŞAR

Oya Başar da meme kanserini yenen ünlülerden. Başar, tedavi sırasında mesleğini de sürdürdü.

9VAHİDE PERÇİN
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VAHİDE PERÇİN

Deniz Uğur ile aynı dizide oynayan Vahide Perçin o yıllarda meme kanserine yakalandı. O da hastalığı yendi.

10NİLÜFER
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NİLÜFER

Nilüfer de meme kanserine yakalanıp iyileşen ünlülerden.

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