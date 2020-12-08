Deniz Seki'nin fotoğrafı olay oldu!

Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar 3” albümünde “Kar Taneleri” şarkısını seslendirmek için Bodrum’a giden Deniz Seki,paylaştığı fotoğraflarla şaşırttı.
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Son dönemde hayli zayıflayan ve sahneye ilk çıktığı yıllardaki gibi 36 bedene inen Deniz Seki’nin fotoğraflarının altına bir takipçisi “Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış” diye yazdı. Yanıt, Seki’yi zayıflatan Şeyda Coşkun’dan geldi: “Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim.”
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Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
Ünlülerin takipçileriyle yaşadıkları ilginç diyalogları 'yorum ifşa' derledi. İşte onlardan bazıları...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Son olarak 'Alice Müzikali'nde rol alan oyuncu Enis Arıkan sosyal medyadan saçıyla ilgili yorum yapan takipçisini ifşa etti. Arıkan’ın verdiği yanıt ise hayranlarını güldürdü.
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Enis Arıkan, sosyal medya hesabından sık sık takipçilerinin yorum ve mesajlarına cevap veriyor.
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Son olarak Arıkan’ın takma saç sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti. Arıkan, takipçisinin ‘Ya saçınız gerçekten takma mı?’ sorusuna karşılık olarak ‘Sensin takma. Kıskanılıyorum’ notunu yazdı.
Arıkan, "Saçlarım vardı ama azdı. Ektirdim. Ektirdiğim dönemde Gülse Birsel beni aradı. Görüşmeye gittim, kafam iğneli. 'Ne yapacağız' derken bu yöntemi buldular. Çok hoşuma gitti. Bir daha kendi saçıma dönemedim. Bakımı çok zor." açıklamasını yapmıştı.
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Mustafa Aksakallı, fit vücuduyla sosyal medyada şov yaptı. Ancak bu kare, sevgilisi Ezgi Mola’yı kızdırdı: “Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak...”
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Oyuncu Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı, kaslı vücuduyla sosyal medyaya damga vurdu... Alaçatı'da mekan işleten Aksakallı, önceki gün Instagram'da bu kareyi paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken işadamının fotoğrafı, binlerce beğeni aldı.
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Ancak Aksakallı'nın vücut şovu sevgilisi Ezgi Mola'yı fena kızdırdı. Sempatik oyuncu, evlilik hazırlığında olduğu Aksakallı'nın paylaşımına şu yorumu yaptı: "Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak."
Ezgi Mola'nın esprili paylaşımı kısa süre büyük ilgi gördü. Mesaj binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
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Küvetten yarı çıplak poz paylaşan Gonca Vuslateri'ne en ilginç yorum Seda Sayan'dan geldi.
Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından köpük banyosu yaparken üstsüz çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
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'Resmi kim çekti Gonca?'
Sosyal medya hesabından peş peşe köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaşan Gonca Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu son olarak küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı. Fotoğrafı gören SedaSayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca?" dedi.
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'Terlik geliyor terlik'
Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren oyuncu ise "Terlik geliyor terlik. Artık ne çekti be o resim" diyerek espri yaptı.
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Oyuncu Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’ye 1 milyon liralık araç hediye ettiği haberleri çıktıktan sonra bir sosyal medya kullancısı Instagram’da ‘Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle’ diye yazdı. Abazi, “Kötülük düşünen kötülük bulsun” diye cevap verdi.
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Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'ye hediye ettiği araba olay oldu. Tolgahan Sayışman 1 milyon 700 bin TL’ye son model bir cip aldı.
Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL’lik modelini hediye etti. Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan ‘ETA’ (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.
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Çıkan haberlerden sonra Sayışman'a sosyal medyadan çirkin yorumlar geldi. Almeda, bir takipçisinin yaptığı "Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle" yorumuna sert cevap verdi:
"İşte böyle ruh hastaları var. Kötülük düşünen kötülük bulsun."
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Corona Virüs salgını sonrası karantina günlerini evinde eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alansonsosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına, 'corona günleri' notunu düştü.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
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Bir takipçisi Mazhar Alanson'un fotoğrafının altına, 'lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz' mesajını yazdı.
Usta sanatçı da takipçisine şu cevabı verdi; Daha neler! Biricik, Allah korusun corona olsa ben ona gene sarılırım. Geçecekse ondan geçsin!
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Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yapılan yorumlara verdiği cevaplarla gündem oldu!
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Pınar Altuğ, karantina sürecinde kızıyla birlikte yaptığı yemek videolarını ve tariflerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Altuğ'un paylaştığı videonun altına gelen yorumlara verdiği cevaplar ise sosyal medyada kullanıcılarının bazılarını ti'ye aldı.
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Pınar Altuğ, bir takipçisinin “Çok gergin, kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak” şeklindeki yorumuna “kameralar olmadığında aslında dövüyorum. Sonra da odaya cezaya koyuyorum. Canlı yayın olunca yapamadım, zaten o da bundan güç aldı” cevabını verdi.
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Bir başka takipçisinin “Kızınıza karşı soğuk davranıyorsunuz Pınar hanım ben öyle hissediyorum her ikinizi izlerken böyle hissediyorum” yorumunda “Sevmiyorum hiç ondandır” mesajıyla takipçilerinin ti’ye aldı.
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Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafa photoshop yaptığını iddia eden kişilere ilginç bir tepki verdi. Karantina günlerini evinde geçiren Aleyna Tilki n her gün yeni paylaşımlar yapıyor.
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Güzel şarkıcı ince belli bir fotoğrafını paylaştı, takipçileri arasında ‘photoshop mu yaptı?’ tartışması başladı.“Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun” yorumları yapıldı.
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Aleyna Tilki gelen eleştirilere “Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum” diye yanıt verdi.
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Arzu Yanardağ, DM’den yürüyen bazı erkeklerin, karşılık alamayınca ‘Zengin playboy değilim diye cevap vermiyorsun!’ demelerine isyan etti: Playboylarla hiç işim olmadı. Bu güven nereden geliyor? Cahilliğin verdiği özgüvenden tiksiniyorum!
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'KIT ZEKALILAR!'
Oyuncu Arzu Yanardağ, sosyal medyada erkek takipçilerinin kendisine yolladığı mesajlar için öfkeli! Yanardağ, Instagram'da şu mesajı paylaştı: "DM'den yazdıkları salaklıklara, zengin playboy olmadıkları için cevap vermediğimi düşünen kıt zekalılar var."
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'ASLA OLMAZ'
"Bu güven nereden geliyor acaba? Bu devirde playboy mu kalmış? Kaldıysa bile, bugüne kadar onlarla işim olmadı. Bundan sonra da asla olmaz. Cahilliğin verdiği özgüvenden tiksiniyorum."
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Hadise, sahne kıyafetini eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
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'Edebi kıyafetle ölçene cahil denir' diyen Hadise bir de Mevlana'nın sözünü paylaştı:
"Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene... Çünkü cahil ne gelirse söyler diline"
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Damla Erşubaşı'nın 9 aylık hamileyken eşi Mustafa Can Kesler'in ihanetine uğradığı iddia edilmişti. 7 Aralık'ta ikinci kez anne olan Damla Ersubaşı, zor günleri geride bıraktı.
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Dün eşi ile evlilik yıl dönümünü kutlayan oyuncu, bir takipçisinin mesajıyla çılgına döndü. Ersubaşı 'Önce hazmet' diyen takipçisine küfür ile karşılık verdi.
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Damla Ersubaşı daha sonra sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yayınladı:
"Hamileydim acımadınız... lohusaydım acımadınız.. sizi hiç ilgilendirmeyen bir konuda siz benim evliliğim hakkında yorum yapma hakkına sahipsiniz, eşime her türlü hakareti etme hakkına küfür etme hakkına sahipsiniz... hamile bir kadının psikolojisini alt üst etme hakkına sahipsiniz ama konuştuğunuz dilden benim size cevap verme hakkım yok ! Kusura bakmayın herkes uslubunun karşılığını alır.. herkes dönsün kendine baksın önce sonra hakaret erme hakkı bulsun kendinde!"
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Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya üzerineden kendisine gönderilen bir mesajı ifşa ederken, bu tarz mesaj atmayı düşünenlere de gözdağı verdi.
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Ebru Polat, son olarak Instagram'da sürat teknesinde bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, isim vermeden kendisine gelen çirkin bir mesajı ise ifşa etti.
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Bu tarz mesajlar gelmeye devam ederse isim de paylaşacağını vurgulayan Polat'a gelen mesajda, "Benim teknemi de kullanabilirsiniz; hatta size tekne hediye edebilirim" yazıyordu.
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Ebru Polat, "Bunu özellikle buraya koyuyorum; bir daha bu tarz mesajlar alırsam isim ile birlikte paylaşacağım. Bir b.. bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.
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Çağla Şıkel Instagram sayfasında 'temmuz' pozu paylaştı. Bir takipçisi fotoğrafına "Taş gibisin maşallah. Gün geçtikçe güzelleşen tek kişisiniz. Nasıl oluyor? Bana da söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" yorumunu yaptı.
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Takipçisinin yorumuna sinirlenen Çağla Şıkel, "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" yanıtını verdi.
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Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği; Ali Atay, Hande Doğandemir ve Haluk Bilginer'in rol aldığı 'Nuh Tepesi' adlı film, ABD'nin New York kentinde devam eden Tribeca Film Festivali'nden iki ödülle döndü. 'En İyi Senaryo' ödülüne layık görülürken filmin oyuncularından Ali Atay da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Eşinin uluslararası başarısını sosyal medya hesabından kutlayan Hazal Kaya, bir takipçisinden gelen "Canım şu kocanın kariyerine gösterdiğin ilgiyi biraz da kendi kariyerine göstersen nasıl olur? Haddim değil ama ben yine de söylemiş olayım" mesajına tepki gösterdi.
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"HADDİNİZ DEĞİL"
Hazal Kaya, kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcısına şu cevabı verdi: "Uluslararası çok önemli bir ödül aldı ve bu ödülü alan ilk Türk. Eşim olmasa da paylaşırdım çünkü kim olduğundan bağımsız gurur duyuyorum başarısıyla. Siz de sevdiklerinizi destekleyin hiçbir şey kaybetmezsiniz. Haddiniz değil ayrıca, evet!"
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Beren Saat, son zamanlarda boşanma haberleriyle gündemdeydi. Saat'in sosyal medya hesabında yaptığı manidar paylaşımlar günlerce konuşuldu.
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Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun Instagram'da paylaşılan fotoğrafının altına "Bunun da kafa iyice gitti, toparlar inşallah" yorumunu yazdı.
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Beren Saat'ten o yoruma yanıt gecikmedi ve kullanıcıya şu sözlerle yanıt verdi: Hadi inşallah!
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Pınar Altuğ Atacan sosyal medya hesabından çok beğendiği bir gönderiyi 'Doğa Rutkay'ın sayfasında gördüm. Çok beğendim' notuyla paylaştı.
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Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma yapılan kötü yorumlar Pınar Altuğ’u isyan ettirdi.
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Bir takipçisi, Altuğ'un paylaşımına "Kocan bırakınca da böyle pozitif olabilecek misin acaba? Adamın gençliğini yedin" yorumunu yazdı.
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Altuğ, gelen kötü yoruma, "Bir gün bırakırsa kına yollarım isterseniz. Adresi şimdiden gönderin sonra eksik kalırsınız maazallah" mesajıyla cevap verdi.
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Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya aracılığı ile kendisinden para isteyenlere isyan etti.
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Ünlü oyuncu sayfasında "Dm'den para isteyenlerin hikayeleri çok dandik, uzun uzun kötü kötü yazıyorlar bir de. Bir tanesinin özeti 'kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?' bu mu yani ? Aile bitmiş bir aylık kira mı istiyorsun sadece? Twitter'a girmiş bir de gece gece!" notunu paylaştı.
Bazı takipçileri Bartu Küçükçağlayan'a "Ya o kadın doğru söylüyorsa?" diyerek tepki gösterdi.
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Demet Akalın, Derya Uluğ'un mesajına destek verince Aynur Aydın'ın tepkisini çekti.
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Bir radyo kanalının düzenlediği ödül töreninde aday gösterilmeyen Derya Uluğ, Twitter sayfasında "Bazıları yok saysa da, biz müzik yapmaya, yazmaya, üretmeye ve söylemeye devam edeceğiz..." mesajını paylaştı.
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Demet Akalın, Uluğ'a "Ya oturup 'buna üzülüyorum' deme sakın valla döverim! Evde oturanı aday yapmış! Ay 30, sen 30 çalışıyorsun, canını sıkma diyorsam sıkma" diyerek destek oldu.
Ödül töreninin adaylarından olan Aynur Aydın, Demet Akalın'ın sözleriyle çılgına döndü.
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Aydın, Akalın'a şu mesajı gönderdi:
"Senin benimle derdin ne? Yıllardır bitmedi bana olan nefretin! Ben sana ne yaptım da geldiğim ilk günden beri benimle uğraşıyorsun? Bunun için benim sana bir kötülüğüm dokunması geek, öyle değil mi? Tekrar soruyorum. Ben sana ne yaptım?"
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YouTube'da kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve moda hakkında videolar çeken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine doğru bakımla cildinin nasıl sağlıklı olduğunu paylaştı.
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Şıkel'i takip eden bir kullanıcı ise "Bu yaşta böyle bir güzellik her eve lazım. Keşke her Türk kadını senin gibi bakımlı ve güzel olsa. O zaman biz de hatunlara boynuz takmayız" yorumunu yaptı.
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"KEŞKE SİZ DE AYI OLMASAYDINIZ"
Takipçisinin yaptığı bu çirkin yoruma sinirlenen Çağla Şıkel, "Keşke siz de bu kadar ayı olmasaydınız" diyerek cevap verdi.
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Son dönemin adından sıkça söz ettiren isimlerinden Ece Seçkin bu kez takipçisine verdiği yanıt ile gündem oldu.
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Bir takipçisi Seçkin'in paylaştığı fotoğrafın altına "Boyu kaç? Çok minyon. Sesi, dansı güzel ama o boyla bir star asla olamaz. Küçümsemek için söylemiyorum. Benim düşüncem böyle" notunu düştü.
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Ece Seçkin'den takipçisine yanıt gecikmedi:
"Ben bu kısa boyum ve cüceliğimle bile star oldum. İnşallah sen kusursuz fiziğin ve yeteneklerinle benden daha iyi olursun aşkım. Küçümsemediğin için teşekkürler, sayende hayattayım...'
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Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir takipçisinin isteği karşısında adeta çıldırdı. Gürbüz bir takipçisinin "Aslıhan hanım merhaba bize ailece bir haftalık güzel bir tatil tatil hediye eder misiniz evliyim dünyalar güzeli bir eşim 18 Eylül'de 1 yaşını dolduracak dünyalar tatlısı bir kızım var eşim hamile olduğundan geçen yıl tatil yapamadık çocuktan dolayı bu yıl için para biriktiremedim eşim de çocuğa bakmak için işten ayrıldı çok yorulduk tatil yapmak istiyoruz ama maddi olarak buna gücümüz yok ev kirası yıllık veriliyor burada.. Kira zamanı geldi yardımcı olabilirseniz çok mutlu oluruz iyi günler' şeklinde mesajını görünce çıldırdı.
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Ünlü oyuncu bu garip isteği "Artık pes diyorum" mesajıyla paylaştı.
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Ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden gelen yardım taleplerini dikkate almadığı belirterek " Güvenilir dernekler varken neden tanımadığım kişilere para vereyim" dedi.
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New York'ta yaşayan Didem Uzel, oğlu Aslan'ın fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Bir takipçisi Uzel'in fotoğrafına sert bir yorumda bulununca ikili arasında söz düellosu yaşandı.
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"Bu çoduğu görünce 'pis boğaz' diyesim geliyor nedense... yada 'öğütücü'" yorumuna sinirlenen Uzel takipçisine "Siz nasıl bir annesiniz? Bir evlat, bir bebek için bu yorumu yapabiliyosunuz! Çok çirkinsiniz çok. İçiniz ziftlenmiş sizin. Yazık." sözleriyle karşılık verdi.
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Bunu üzerine sosyal medya kullanıcısı kadının sözleri daha da sertleşti:
"Sana anneliğimle ilgili öyle şeyler anlatırım ki, ağzın açık kalır! Benim anneliğimi sorgulamak ne haddine? Çevremde anneliğim parmakla gösteriliyor bir parça merakın gitmiştir umarım. Ben sadece sevmiyorum bu çocuğu o kadar. İtici geliyor. Her çocuğu sevmek zorunda da değilim. Tekrar söylüyorum bu çocuk obez. O zaman ben de sana sorayım... Nasıl bir annesin de çocuğunu bu kadar pis boğaz yapabildin? bariz sağlıksız besleniyor..."
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Okuduklarıyla çılgına dönen Didem Uzel ise açtı ağzını, yumdu gözünü!
"Siz gerçekten bir skandalsınız. Arkadaşıma buraya yorum yazdı diye 'Ben kimin kızıyım biliyor musun k...r' diye mesaj yazmışsınız. Bir kadın olarak yazdıklarınızdan (devamı var) utandık biz. Siz ne kadar iyi bir anneyseniz, ben de okadar iyiyim. Hiçbir anne çocuğu için kötüsünü düşünmez. Sizin başka çocuklara yaklaşımınız karakterinizi ele veriyor. Sevimsiz yada obez olabilir ama onun bana ihtiyacı var. 'Annem' diye ağlıyor. Bir ana kuzusu..." Anlatabildim mi?"