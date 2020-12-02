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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 11:53 | 

Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı!

Şarkıcı Deniz Seki, kendisine 'Detone' diyen Çağla'yı programında ağırladığı için Demet Akalın'a küsmüş, ardından ikili birbirlerini takipten çıkarmıştı. Önceki gün eski menajeri ve arkadaşı Taylan Güçeli'yi kaybeden Seki, Akalın'a zeytin dalı uzattı.

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Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a konuk olan Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendirmişti. Şarkıyı söylerken detone olan Seki'yi popçu Çağla da eleştirdi.

Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş, ikili sosyal medya üzerinden atışmıştı.

2Demet ve Alişanı sildi
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Demet ve Alişan'ı sildi

Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce adeta küplere bindi. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engelledi.

3Yılların dostluğu canlı yayında bitdi
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Yılların dostluğu canlı yayında bitdi

Hatta ünlü şarkıcı, Çağla'yı programına konuk alan Demet Akalın'a, "Senin dostluğun bu kadar mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

4Sen neredeydin
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'Sen neredeydin?'

Bu sözlere sinirlenen Demet Akalın ise eski defterleri açmtı.

Akalın, "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni" ifadelerini kullandı.

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"Biz sana pazartesi günü dedik. Üstelik Çağla buraya iki haftadır gelecekti zaten kız şarkısını bekliyordu. Sana inat olsun diye değil. Dün o kadar asabım bozuldu ki. Sen neredeydin? Ben boşandım, bana haciz geldi. Ben hiç telefon açmadan kapıyı açtığımda orada Işın Karaca ve Suat Ateşdağlı vardı. Sesim titriyor sinirden, daha fazla konuşmayacağım."

6Demet Akalına zeytin dalı
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Demet Akalın'a zeytin dalı

Bu yaşananlardan birkaç hafta sonra Deniz Seki, menajeri Taylan Güçeli'yi kaybedince duygusal bir yazı ile Akalın'a zeytin dalı uzattı.

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Seki, iki gün önce çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Küslükler, dargınlıklar hepsi hikaye. Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Yeni şarkının yolu açık olsun" diyerek Akalın'ın yeni parçasını takipçileriyle paylaştı.

8Unuttuk gitti
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'Unuttuk gitti'

Demet Akalın ise "Deniz benim için kıymetli. Fazla alınganlık yaptı ancak bizim dostluğumuz ölene dek bakidir. Unuttuk gitti" dedi.

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