Deniz Seki kimdir, kaç yaşında? Son hali ile gündem olan Deniz Seki hakkında bilgiler

25 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendine ait olan "Anlattım" isimli albümüyle bir kez daha sevenleriyle buluştu.Bu albümü ile başarısını daha da pekiştirdi.



3. Albümü "Şeffaf" Ocak 2002 tarihinde çıktı ve kendinden söz ettirmeyi de başarabildi. Bu albümde sırasıyla "Unutursun" ve "Yakamoz" isimli şarkılara klip çekildi.



4. albümü "Aşkların En Güzeli" Eylül 2003'te çıktı.Bu albümü ile çocukluğunun şarkılarını, günümüz müziğiyle yeni nesillere taşımak, kaybolmaya yüz tutmuş 70'lerin Türkçe pop müziğinin asla kaybolmayacağını ve kaybolmaması gerektiğini anlatmaya çalıştı.



1999 yılında başrollerini Oktay Kaynarca ve Yalçın Dümer'le paylaştığı 'Can Dostum' adlı bir filmde oynadı. 2006 yılında "Lipton" markası için kendi yazıp bestelediği "LİptonOHH" parçasını da seslendirdi.



2011 yılında 100'e yakın konser ve program yaptıktan sonra birçok şarkının kendisine ait olduğu “Sözyaşlarım” adlı albümünü yayınladı.



2013 yılında Deniz Seki; Nükhet Duru, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu, Musa Eroğlu, Niran Ünsal, Emre Altuğ, Kutsi, Rafet El Roman ve Kubat gibi müzik dünyasının ünlü yıldızlarının veliahtlarını aradığı ATV’nin yarışması “Veliaht” adlı yarışmada görev aldı.



Deniz Seki ünlü olmadan bir evlilik yapmıştır. 1989 yılında oyuncak fabrikası sahibi olan Turhan Başaranoğlu ile evlendi üç yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Müzisyen Hüsnü Şenlendirici ile birlikte oldu. Deniz Seki 2013 yılında turizmci Faruk Salman ile nişanlandı.



Deniz Seki, 2015 yılının Aralık ayında cezasını çekmekte olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde Atv'de oynamakta olan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı konuk oyuncu olarak oynadı.