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Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 15:15 | 

Deniz Seki isyan etti: Ne kilom kalmış ne sesim!

Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.

Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. Programın konuklarından şarkıcı Deniz Seki sosyal medyanın hedefindeydi.

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Kilosundan, sesine birçok konuda kötü yorum alan Deniz Seki sessizliğini bozdu. Kötü yorumda bulunanlara cevap veren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

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Arkadaşlar İbo Show’un çekildiği tarih 02.10.2020 ben 68,7 kiloydum bugün 14.11.2020 tarihi itibariyle 59 kilodayım. Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış̧, ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık Ayrıca, bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum.

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Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.

Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.

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5SPOR VE DİYET
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SPOR VE DİYET

Oyuncu Kayra Şenocak aşırı kiloları için çıktığı yolda, 1 yılda 40 kilo verdi.

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

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Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

7EŞİMİN DESTEĞİ BÜYÜK
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EŞİMİN DESTEĞİ BÜYÜK

Eşinin desteğiyle disiplinli bir yaşama geçen Şenocak şunları söyledi: “Sokakta yürürken yanınızdan geçen insanların ‘ne kadar kilo almış’ demesi, arkadaş ortamlarında konunun dönüp dolaşıp kilonuza gelmesi, bedeninize uygun kıyafet bulamamak özgüven kaybına neden oldu. Benim gibi yemek konusunda disiplini olmayan biri için destek çok önemliydi. Eşim çok iradeli davrandı, yemeklerimin ölçülerini ayarladı. Açlık krizlerine karşı iradeli durmak önemliydi, işin o kısmını da ben hallettim. İnsan kemer takmayı özler mi, ben özlemiştim mesela.”

İsmail BAYRAK

8Süreyya Yalçını görenler şoke oldu Lütfen dikkat edin
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Süreyya Yalçın'ı görenler şoke oldu! 'Lütfen dikkat edin'

Uzun süredir Amerika’da yaşayan Süreyya Yalçın, Instagram hesabında mayolu fotoğraflarını paylaştı.

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36 yaşındaki sosyetik ismin zayıflığıyla dikkat çektiği o karelere takipçilerinden yorum yağdı.

Yalçın’ın eşi Ozan Baran ise fotoğrafların altına “Güzel karıcığım benim” diye yazdı.

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Süreyya Yalçın'ın birkaç yıl içindeki büyük değişimi dikkat çekici...

11KARANTİNA SÜRECİNDE FAZLA KİLOLARINDAN TAMAMEN KURTULDU
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KARANTİNA SÜRECİNDE FAZLA KİLOLARINDAN TAMAMEN KURTULDU

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok kişi hareketleri kısıtlandığı için kaçınılmaz biçimde kilo aldı. Ama bazıları için de tam tersi bir durum gerçekleşti.

12GÖREN HAYRET ETTİ
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GÖREN HAYRET ETTİ

Genç model ve oyuncu, herkesin kilo üstüne kilo aldığı dönemde o neredeyse 40 kilo zayıfladı. Şimdi de son görüntüsüyle herkesi hayretler içinde bırakıyor. Onun geçirdiği bu değişim, iki yıllık bir emeğin ürünü. 

13DEĞİŞİMİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
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DEĞİŞİMİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Efsane müzisyen Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızı Kelly Osbourne, karantina sürecinde fazla kilolarından tamamen kurtuldu. Model, oyuncu ve moda tasarımcısı olan 35 yaşındaki Kelly Osbourne, önceki gün Malibu'da görüntülendi.

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Tepeden tırnağa siyah ve dar kıyafetler giyen Osbourne, böylece ne kadar zayıfladığını da gözler önüne serdi. Siyah bir kot pantolon, üzerine siyah bir bluz ve aynı renk blazer giyen Osbuorne, yüksek topuklu ayakkabılarından da vazgeçmedi.

15TOPLAMDA 38 BUÇUK KİLO VERDİ
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TOPLAMDA 38 BUÇUK KİLO VERDİ

Osbourne geçtiğimiz mart ayının son günlerinde kilolu haliyle görüntülenmişti. Osbourne, zayıflamak için tüp mide operasyonu geçirdiğini açıklamıştı. Genç kadın o sürecin sonunda 38 buçuk kilo verdiğini de belirtmişti.

16İKİ YILLIK BİR SÜREÇ
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İKİ YILLIK BİR SÜREÇ

Kelly Osbourne, operasyonun ardından hemen bütün fazla kilolarından kurtulmadığını uzun bir sürecin sonunda bunun gerçekleştiğini söyledi bir röportajında.

17OPERASYON SONRASI SAĞLIKLI BEKLENDİ
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OPERASYON SONRASI SAĞLIKLI BEKLENDİ

Osbourne operasyon sonrasında da sağlıklı beslenip egzersiz yaparak kilolarından kurtulduğunu söyledi. Genç kadın "bunun için kendisi için yaptığı en iyi şey" olduğunu da belirtti.

18Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi
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Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi

Işın Karaca, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul AVM’deydi. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile beraber balon müzesini gezen ünlü şarkıcı, “Aslında kızım Mia’ya ayakkabı bakmaya gelmiştim ama rengarenk balonları görünce dayanamadım” dedi.

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Verdiği kilolarla da dikkat çeken şarkıcı, “Pandemi dönemi başladığında içimdeki fırıncı usta uyanmıştı. En son baklava açıyordum. Sonra Can dedi ki ‘biraz dımbıllaştık galiba’. Ve son 1 ayda 7 kilo verdim. Bunun bir sırrı yok. Yemezsen verirsin. Ben de yemedim ve fazla kilolardan kurtuldum” dedi.

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Eser Yenenler, zayıflama sürecinin devam ettiğini söyledi: “2 aydır diyet yapıyorum. 15 kilo verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum. Bugün de yemekte börülce, pilaki, salata, peynir ve domates yedim.”

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Oyuncu, ameliyatla kilo vermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ameliyat meselesi eşimle aklımıza yatmadı. ‘Böyle yapabiliriz’ dedik, inandık.” Berfu Yenenler de eşinin azmine hayran olduğunu söyledi: “Çok iradeli, azimli. Başaracağına inanıyorum.”

Behlül AYDIN

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Kilo veren ünlüler deyince akla ilk gelenlerden biri Pelin Öztekin. Genç oyuncu 4 yılda 93 kilo verdi.

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Şeyla Halis, kilolu haliyle tanınmıştı. O da bir yılda 40 kilo verdi.

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Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi.

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Ümit Erdim 45 kilo verdi.

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Burçin Orhon 23 kilo verdi.

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Yeşim Ceren Bozoğlu, 58 kilo verdi.

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Çiçek Dilligil , 5 ayda 24 kilo verdi.

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Emel Müftüoğlu, 30 kilo verdi.

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Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.

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Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi.

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İskender Paydaş 2 yılda 50 kilo verdi.

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Işın Karaca 51 kilo verdi.

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Okan Karacan 1 yılda 60 kilo verdi.

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Uzun zamandır Almanya'da yaşan Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu.

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Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.

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Fuat Ergin’i görenler tanımakta zorlanıyor.

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