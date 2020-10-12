Deniz Seki isyan etti: Ne kilom kalmış ne sesim!

Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.
Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. Programın konuklarından şarkıcı Deniz Seki sosyal medyanın hedefindeydi.
2
Abone Ol
Kilosundan, sesine birçok konuda kötü yorum alan Deniz Seki sessizliğini bozdu. Kötü yorumda bulunanlara cevap veren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
3
Abone Ol
Arkadaşlar İbo Show’un çekildiği tarih 02.10.2020 ben 68,7 kiloydum bugün 14.11.2020 tarihi itibariyle 59 kilodayım. Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış̧, ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık Ayrıca, bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum.
4
Abone Ol
Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.
Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
5
Abone Ol
SPOR VE DİYET
Oyuncu Kayra Şenocak aşırı kiloları için çıktığı yolda, 1 yılda 40 kilo verdi.
“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.
6
Abone Ol
Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.
7
Abone Ol
EŞİMİN DESTEĞİ BÜYÜK
Eşinin desteğiyle disiplinli bir yaşama geçen Şenocak şunları söyledi: “Sokakta yürürken yanınızdan geçen insanların ‘ne kadar kilo almış’ demesi, arkadaş ortamlarında konunun dönüp dolaşıp kilonuza gelmesi, bedeninize uygun kıyafet bulamamak özgüven kaybına neden oldu. Benim gibi yemek konusunda disiplini olmayan biri için destek çok önemliydi. Eşim çok iradeli davrandı, yemeklerimin ölçülerini ayarladı. Açlık krizlerine karşı iradeli durmak önemliydi, işin o kısmını da ben hallettim. İnsan kemer takmayı özler mi, ben özlemiştim mesela.”
İsmail BAYRAK
8
Abone Ol
Süreyya Yalçın'ı görenler şoke oldu! 'Lütfen dikkat edin'
Uzun süredir Amerika’da yaşayan Süreyya Yalçın, Instagram hesabında mayolu fotoğraflarını paylaştı.
9
Abone Ol
36 yaşındaki sosyetik ismin zayıflığıyla dikkat çektiği o karelere takipçilerinden yorum yağdı.
Yalçın’ın eşi Ozan Baran ise fotoğrafların altına “Güzel karıcığım benim” diye yazdı.
10
Abone Ol
Süreyya Yalçın'ın birkaç yıl içindeki büyük değişimi dikkat çekici...
11
Abone Ol
KARANTİNA SÜRECİNDE FAZLA KİLOLARINDAN TAMAMEN KURTULDU
Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok kişi hareketleri kısıtlandığı için kaçınılmaz biçimde kilo aldı. Ama bazıları için de tam tersi bir durum gerçekleşti.
12
Abone Ol
GÖREN HAYRET ETTİ
Genç model ve oyuncu, herkesin kilo üstüne kilo aldığı dönemde o neredeyse 40 kilo zayıfladı. Şimdi de son görüntüsüyle herkesi hayretler içinde bırakıyor. Onun geçirdiği bu değişim, iki yıllık bir emeğin ürünü.
13
Abone Ol
DEĞİŞİMİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Efsane müzisyen Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızı Kelly Osbourne, karantina sürecinde fazla kilolarından tamamen kurtuldu. Model, oyuncu ve moda tasarımcısı olan 35 yaşındaki Kelly Osbourne, önceki gün Malibu'da görüntülendi.
14
Abone Ol
Tepeden tırnağa siyah ve dar kıyafetler giyen Osbourne, böylece ne kadar zayıfladığını da gözler önüne serdi. Siyah bir kot pantolon, üzerine siyah bir bluz ve aynı renk blazer giyen Osbuorne, yüksek topuklu ayakkabılarından da vazgeçmedi.
15
Abone Ol
TOPLAMDA 38 BUÇUK KİLO VERDİ
Osbourne geçtiğimiz mart ayının son günlerinde kilolu haliyle görüntülenmişti. Osbourne, zayıflamak için tüp mide operasyonu geçirdiğini açıklamıştı. Genç kadın o sürecin sonunda 38 buçuk kilo verdiğini de belirtmişti.
16
Abone Ol
İKİ YILLIK BİR SÜREÇ
Kelly Osbourne, operasyonun ardından hemen bütün fazla kilolarından kurtulmadığını uzun bir sürecin sonunda bunun gerçekleştiğini söyledi bir röportajında.
17
Abone Ol
OPERASYON SONRASI SAĞLIKLI BEKLENDİ
Osbourne operasyon sonrasında da sağlıklı beslenip egzersiz yaparak kilolarından kurtulduğunu söyledi. Genç kadın "bunun için kendisi için yaptığı en iyi şey" olduğunu da belirtti.
18
Abone Ol
Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi
Işın Karaca, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul AVM’deydi. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile beraber balon müzesini gezen ünlü şarkıcı, “Aslında kızım Mia’ya ayakkabı bakmaya gelmiştim ama rengarenk balonları görünce dayanamadım” dedi.
19
Abone Ol
Verdiği kilolarla da dikkat çeken şarkıcı, “Pandemi dönemi başladığında içimdeki fırıncı usta uyanmıştı. En son baklava açıyordum. Sonra Can dedi ki ‘biraz dımbıllaştık galiba’. Ve son 1 ayda 7 kilo verdim. Bunun bir sırrı yok. Yemezsen verirsin. Ben de yemedim ve fazla kilolardan kurtuldum” dedi.
20
Abone Ol
Eser Yenenler, zayıflama sürecinin devam ettiğini söyledi: “2 aydır diyet yapıyorum. 15 kilo verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum. Bugün de yemekte börülce, pilaki, salata, peynir ve domates yedim.”
21
Abone Ol
Oyuncu, ameliyatla kilo vermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ameliyat meselesi eşimle aklımıza yatmadı. ‘Böyle yapabiliriz’ dedik, inandık.” Berfu Yenenler de eşinin azmine hayran olduğunu söyledi: “Çok iradeli, azimli. Başaracağına inanıyorum.”
Behlül AYDIN
22
Abone Ol
Kilo veren ünlüler deyince akla ilk gelenlerden biri Pelin Öztekin. Genç oyuncu 4 yılda 93 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
23
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
24
Abone Ol
Şeyla Halis, kilolu haliyle tanınmıştı. O da bir yılda 40 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
25
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
26
Abone Ol
Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
27
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
28
Abone Ol
Ümit Erdim 45 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
29
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
30
Abone Ol
Burçin Orhon 23 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
31
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
32
Abone Ol
Yeşim Ceren Bozoğlu, 58 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
33
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
34
Abone Ol
Çiçek Dilligil , 5 ayda 24 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
35
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
36
Abone Ol
Emel Müftüoğlu, 30 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
37
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
38
Abone Ol
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
39
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
40
Abone Ol
Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
41
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
42
Abone Ol
İskender Paydaş 2 yılda 50 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
43
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
44
Abone Ol
Işın Karaca 51 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
45
Abone Ol
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
46
Abone Ol
Okan Karacan 1 yılda 60 kilo verdi.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
47
Abone Ol
Uzun zamandır Almanya'da yaşan Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu.
48
Abone Ol
Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.