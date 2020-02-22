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Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 07:00, /

Deniz Seki evleniyor mu?

Deniz Seki ve sevgilisi İrfan Özçelik önceki gün sanatçı dostlarıyla katıldığı yemekte bir ay sonra evleneceklerine dair iddialara cevap verdi: “Bunu 1 ay sonra konuşuruz.”

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Demet Akalın ve Okan Kurt çifti önceki akşam Arnavutköy Zıpkın Balık’ta yemek yedi. İkiliye ilerleyen saatlerde Deniz Seki ve sevgilisi İrfan Özçelik, Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, Özlem Yıldız eşlik etti.

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Demet Akalın, Burcu Esmersoy ile arasındaki gerginliğin sona erdiğini söyledi. Deniz Seki’nin sevgilisi ise çıkışta gazetecilere poz vermemek için koşar adım aracına bindi.

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Şarkıcı, “Evlilik teklifi aldığınız ve bir ay sonra düğün yapacağınız doğru mu?” sorusuna şaşırarak “Bilmiyorum artık. Bunu 1 ay sonra konuşuruz, o zaman görüşürüz. Önceliğimiz, en büyük düğünümüz Demet, Cansu ve Işın Karaca’yla seslendiridiğim ‘Alâ’ şarkısı. 24 Şubat’ta klibimiz çıkıyor” dedi. Seki, sokakta çiçek satan çocuklara ise 100 TL harçlık verdi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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