Deniz Seki evleniyor mu?

Şarkıcı, “Evlilik teklifi aldığınız ve bir ay sonra düğün yapacağınız doğru mu?” sorusuna şaşırarak “Bilmiyorum artık. Bunu 1 ay sonra konuşuruz, o zaman görüşürüz. Önceliğimiz, en büyük düğünümüz Demet, Cansu ve Işın Karaca’yla seslendiridiğim ‘Alâ’ şarkısı. 24 Şubat’ta klibimiz çıkıyor” dedi. Seki, sokakta çiçek satan çocuklara ise 100 TL harçlık verdi.