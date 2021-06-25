Deniz salyası zararlı mı? Deniz salyası neden olur, nasıl oluşur?

Musilaj nedir ve nasıl oluşur sorusu gündemde yer alan haberlerle merak konusu olmaya devam ediyor. Marmara Denizi'nde görülen Deniz salyası (Musilaj) kötü koku ve görüntü kirliliği dolayısıyla İstanbul ve çevresini tehdit ediyor. İnsan sağlığı için tehdit oluşturan Musilaj temizleme seferberliğini başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eş zamanlı temizlik çalışmaları yapacak. Uzmanlar ise Musilajın insan sağlığındaki etkilerine değinerek temastan kaçınılması uyarısında bulundu. Peki, deniz salyası insana zarar verir mi? Musilaj neden oluşur? İşte, o konularla ilgili ayrıntılı bilgiler.