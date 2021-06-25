Deniz salyası zararlı mı? Deniz salyası neden olur, nasıl oluşur?
Deniz salyası son günlerde Marmara Denizi genelinde oluşturduğu olumsuz durum dolayısıyla pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Müsilaj olarak da anılan deniz salyası, deniz canlıları ile birlikte insan sağlığı için de olumsuz bir durum oluşturuyor. Peki, deniz salyası zararlı mı, neden ve nasıl oluşur? İşte, deniz salyası hakkında uzmanların görüşü
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Musilaj nedir ve nasıl oluşur sorusu gündemde yer alan haberlerle merak konusu olmaya devam ediyor. Marmara Denizi'nde görülen Deniz salyası (Musilaj) kötü koku ve görüntü kirliliği dolayısıyla İstanbul ve çevresini tehdit ediyor. İnsan sağlığı için tehdit oluşturan Musilaj temizleme seferberliğini başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eş zamanlı temizlik çalışmaları yapacak. Uzmanlar ise Musilajın insan sağlığındaki etkilerine değinerek temastan kaçınılması uyarısında bulundu. Peki, deniz salyası insana zarar verir mi? Musilaj neden oluşur? İşte, o konularla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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DENİZ SALYASI NEDİR?
Deniz salyası insan sağlığı açısından da tehlike oluşturan bir unsur. Uzmanlar tarafından küresel ısınmanın artmasıyla birlikte bazı özel ve oldukça zehirli mikroorganizma gruplarının ortaya çıkabileceğine, midye gibi deniz canlılarının bu zehirli mikroorganizmaları biriktirme özelliği olduğuna ve bu midyelerin tüketilmesi sonucu insanların da bu zehirli organizmalarla kontamine olabileceğine dikkat çekiyor.
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Uzmanlara göre alınabilecek önlemlerin başında özellikle denize ulaştırılan suların deniz salyasını besleyici maddelerden (azot, fosfor ve karbon) arıtılması gerekiyor. Diğer taraftan denizlerin aşırı kirletilmesinin önlenmesi de deniz salyalarının artışını önleyebilecek önemli bir unsur.
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DENİZ SALYASI İNSANA ZARAR VERİR Mİ?
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Prof. Mustafa Sarı deniz salyası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sarı, açıklamasında, ''Zehirli olmadığı için balık ve midyeler yenilebilir ama bazı patojen bakteriler için çok uygun bir ortam. Temastan kaçınmalıyız.'' açıklamasını yaptı. Sarı, ''Organik bir oluşumdur zehirli değildir. Balık ve midye tüketmekte risk oluşturmaz'' ifadelerini kullandı.
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MÜSİLAJIN ETKİLERİ NELERDİR?
’Müsilaj, denizel sistemde sahte bir dip yapısı oluşturarak, özellikle balıkların hem beslenmesine hem üremesi hem de göçleri üzerine olumsuz etkileri olmaktadır. Müsilaj, deniz çayırlarının üzerini, balıkların yuvalarını, yumurtaların üzerini örter. Dolayısıyla oksijen alışverişinde sıkıntı olabilir. Yine askıda katı madde yükü fazla olduğu için ışık geçirgenliğini denizel sistemde etkileyip fotosentez mekanizması üzerinde olumsuz etkisi söz konusu. Balıkçığı çok yüksek oranda olumsuz etkilemektedir. Görüntü kirliliğine neden olarak estetik açıdan da sorunlar ortaya çıkarmaktadır.