Deniz salyası nedir, neden oluşur?

​Marmara Denizinde görülen beyaz renkli, Deniz Salyası (balıkçı söylemiyle Kay kay) olarak ta bilinen, mevsimin sıcaklığı, deniz suyunun mevsim normallerinin üzerinde olması, kirlilik faktörleri gibi etmenlerle bakteri oluşumunun artışı ve denizde yaşayan canlı, mikro organizma ve fitoplanktonların artışı neticesinde su yüzeyinde beyaz renkte (bazen de kahverengi gibi) tabakalaşmalar oluşmaktadır.