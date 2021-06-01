Deniz salyası nedir, neden oluşur?

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası kabusu, her geçen gün büyüyor. Marmara Denizi'nde etkili olan ve endişeye neden olan deniz salyası tedirginlik yarattı. Deniz canlılarının hayatını tehlikeye atan deniz salyası, aynı zamanda deniz yüzeyinde oluşturduğu yapı dolayısıyla görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden oluyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Marmara Denizinde görülen beyaz renkli, Deniz Salyası (balıkçı söylemiyle Kay kay) olarak ta bilinen, mevsimin sıcaklığı, deniz suyunun mevsim normallerinin üzerinde olması, kirlilik faktörleri gibi etmenlerle bakteri oluşumunun artışı ve denizde yaşayan canlı, mikro organizma ve fitoplanktonların artışı neticesinde su yüzeyinde beyaz renkte (bazen de kahverengi gibi) tabakalaşmalar oluşmaktadır.
2
Oluşan bu tabaka güneş ışığını engelleyip, oksijen geçirgenliğini engellediğinden bulunduğu bölgede canlı yaşamına olumsuz etkileri olmaktadır.
3
Ayrıca av sezonunda ortaya çıktığında balıkçıların ağlarına yapışarak ticari avcılığa önemli oranda engel olmaktadır. Genellikle ilk bahar aylarında meydana gelmekle birlikte bir kaç ay içerisinde yok olmaktadır. Bu süre oluşum şartlarının değişimine ve rüzgâr etkisiyle değişebilmektedir.
4
2-3 yılda bir değişik seviyede Deniz Salyası oluşumuna rastlanmakta olup en geç bir ay içerisinde kaybolması beklenmektedir.