Deniz salyası (müsilaj) nedir, nasıl meydana gelir? Denizlerimizdeki büyük tehlike!
Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bursa'nın Mudanya ilçesinde de etkili oluyor. Deniz salyasından kaynaklanan bir tabakayla kaplanan sahil, ilginç görüntü oluşturdu. Deniz salyası Marmara Denizi'ni etkisi altında tutmaya devam ediyor. Deniz canlılarının hayatını tehlikeye atan ve aynı zamanda deniz yüzeyinde oluşturduğu yapı dolayısıyla görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden olan deniz salyası, yetkili ekiplerin üzerinde çözüm aradığı konular arasında yer alıyor. Peki, deniz salyası neden olur? İşte detaylar..
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
BALIK FİYATLARINI DA ETKİLEDİ
Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyasının (müsilaj) 4 aydır devam etmesi nedeniyle balıklar yüksek fiyattan satılıyor.Salya nedeniyle küçük tekne balıkçıları yeteri kadar avlanamıyor. Levrek, çupra ve somon tezgahlarda 60 liradan satılıyor.Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, deniz salyası nedeniyle büyük teknelerin ardından küçük tekne balıkçılarının da avlanmakta zorlandığını söyledi.
2
Av olmayınca tezgahlardaki balık fiyatlarının da düşmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu sene deniz salyası balıkçıları mağdur etti. Tekirdağ'da yer yer kıyılarda ve açıklarda deniz salyası hala var. Bitecek gibi de durmuyor. Balıkçıların denize açılıp kıyıya balıkla dönecekleri günleri bekliyoruz. İnşallah balık olur da hem balıkçı sevinir hem de vatandaşlar uygun fiyata balık yer." dedi.
3
Balıkçı Ömer Marangoz da balığın az olmasının fiyatları artırdığına işaret etti.
Marangoz, "Bugünlerde daha çok çupra, levrek tercih ediliyor. Çupra, levrek de olmasa balıkçının hali kötü. Bize fiyatlar normal geliyor ama vatandaşa pahalı geliyor. Çünkü balıkçının masrafı fazla. İnşallah balık olur avcılık olur da herkesin yüzü güler." diye konuştu.
4
Mudanya'da denizde müsilaj temizliği yapılıyor
Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyenin girişimiyle deniz salyası (müsilaj) temizliği başlatıldı.
Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ'a bağlı tekneyle başlatılan keşif ve temizlik çalışmasının ilk durağı, ilçe kırsalındaki Eşkel Mahallesi sahili oldu.
5
Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi botunun eşlik ettiği bölgedeki çalışmalarda toplanan müsilaj, Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nda bekleyen çöp taksi aracına boşaltıldı.
Çalışmanın bir hafta sürmesi planlanıyor.
6
Yalova sahillerini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde görülen deniz salyası (müsilaj), yüzeyde yoğunluğu azalsa da etkisini sürdürüyor.
Müsilaj, Marmara Denizi kıyısında yer alan Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinin ardından Çınarcık sahillerinde de görülmeye başladı.
7
Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesi sahili ile balıkçı barınağı bölgesinde dün yoğun bir şekilde etkili olan müsilaj, rüzgarın da etkisiyle deniz yüzeyinde bugün azaldı.
Yalova Üniversitesinden yapılan açıklamada müsilajın, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluştuğu belirtildi.
Müsilajın etkilerine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
8
"Müsilaj, denizel sistemde sahte bir dip yapısı oluşturarak, özellikle balıkların hem beslenmesine hem üremesi hem de göçleri üzerine olumsuz etkileri olmaktadır. Müsilaj, deniz çayırlarının üzerini, balıkların yuvalarını, yumurtaların üzerini örter. Dolayısıyla oksijen alışverişinde sıkıntı olabilir. Yine askıda katı madde yükü fazla olduğu için ışık geçirgenliğini denizel sistemde etkileyip fotosentez mekanizması üzerinde olumsuz etkisi söz konusu. Balıkçılığı çok yüksek oranda olumsuz etkilemektedir. Görüntü kirliliğine neden olarak estetik açıdan da sorunlar ortaya çıkarmaktadır."
Açıklamada, müsilaj zehirli olmadığı için balık ve midyelerin yenilebileceği ancak bazı patojen bakteriler için çok uygun bir ortam olduğunda temastan kaçınılması gerektiği uyarısında bulunuldu.