MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeniz salyası için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne talimat verildi
GeriGündem Deniz salyası için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne talimat verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA - DHA
Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 11:57 | 

Deniz salyası için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne talimat verildi

Marmara Denizi'nin birçok noktasında Şubat ayından beri 'deniz salyası' görülmeye başlandı. Balıkçı ağlarına bulaşarak avcılığı engelleyen ve deniz dibine çöküp bakterilerce parçalanması sonucunda dipteki oksijeni de tüketen müsilaja karşı harekete geçildi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine talimat verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, deniz ortamına deşarj yapılan evsel atık suların mevzuata uygun arıtılıp arıtılmadığının tespiti ve arıtma uygulanmadan yapılan deşarjın engellenmesi için çalışmalar yapacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi