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Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 13:10,

Deniz Bulutsuz sevgilisi Ozan Güven'in doğum gününü kutladı

Bir süredir Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz'dan paylaşım geldi. Bulutsuz, 45 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı mesaj ile kutladı.

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Ozan Güven ile aşk yaşadığı konuşulan Deniz Bulutsuz, konuyla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Daha önce Instagram'dan sevgilisiyle herhangi bir paylaşımda bulunmayan Bulutsuz, Güven'in doğum gününü romantik bir şekilde kutladı.

2AŞK İTİRAFI
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AŞK İTİRAFI

Deniz Bulutsuz, 45 yaşına basan Ozan Güven'i yayınladığı bir kareye etiketleyerek, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notuyla aşkını itiraf etti.

3BİR TÜRLÜ YENEMEDİK ŞU ÇİFTİ
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"BİR TÜRLÜ YENEMEDİK ŞU ÇİFTİ"

Öte yandan oyuncu Serenay Sarıkaya da geçtiğimiz haftalarda komedyen sevgilisi Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz ile okey oynarken verdiği bir pozunu paylaşarak altına, "İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti" ifadelerini kullanmıştı.

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