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Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 07:14 | 

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi! Benzincide panik...

Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu, Akatlar’daki bir benzincide görüntülendi. İki ünlü isim, objektifleri fark edince panikledi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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DENİZ Akkaya ve Hakan Hatipoğlu önceki akşam Akatlar’daki bir benzin istasyonunda objektife takıldı. İki ünlü isim, fotoğraflarının çekildiğini fark edince panik yaşadı.

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Önce el kol hareketleriyle tepki gösteren ve muhabirlere “Hayda! Hayret bir şey, burada ne işiniz var?” diye soran Hatipoğlu, daha sonra “Deniz Hanım’la peş peşe benzin alıyoruz” diye açıklama yaptı.

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Deniz Akkaya’yla “Denizciğim bekliyorum bak, mutlaka ara. Hadi iyi akşamlar” diyerek vedalaşan Hakan Hatipoğlu, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

4‘ALLAH’IN İŞİ’
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‘ALLAH’IN İŞİ’

Deniz Akkaya da şaşkınlığını “Hayrola burada ne işiniz var?” diyerek dile getirdi. “Röportaj yapamayacağım kusura bakmayın, benzin aldım gidiyorum” diyen Akkaya, benzincide Hakan Hatipoğlu’yla denk gelmesi sorulduğunda ise “Allah’ın işi” yorumunu yaptı.

5Benim sorunum değil
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Benim sorunum değil

Deniz Akkaya benzinciden ayrılırken, Hakan Hatipoğlu halen istasyondaydı. Hatipoğlu, “Deniz Hanım sizinle görüntülenince panik oldu, ‘Allah’ın işi’ dedi. Ne diyorsunuz bu tepkisine?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Arkadaşlar o benim sorunum değil. Ben evimden çıktım, halı saha maçına gidiyorum.”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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