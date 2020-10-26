Deniz Akkaya ve Hakan Hatipoğlu birlikte görüntülendi! Benzincide panik...

Benim sorunum değil Deniz Akkaya benzinciden ayrılırken, Hakan Hatipoğlu halen istasyondaydı. Hatipoğlu, “Deniz Hanım sizinle görüntülenince panik oldu, ‘Allah’ın işi’ dedi. Ne diyorsunuz bu tepkisine?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Arkadaşlar o benim sorunum değil. Ben evimden çıktım, halı saha maçına gidiyorum.”