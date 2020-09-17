Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci arasında olay ne? İşte Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci kavgasının detayları

Olay ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Akkaya, Selin Ciğerci'yi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na şikayet edeceğini söylerken ünlü isme fuhuş suçlamasında da bulunarak şunları söyledi:



"Bu zad kendi ağzıyla parasız kaldığı dönemde fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Herkesin ahlak anlayış kendini ilgilendirir ama anne olmayı senden öğrenecek değilim. İnsan fuhuştan buralara geldim diyerek övünürken aynı anda çocuğuna mayo giydirdin diyecek kadar işine göre değerleri değişen şahsiyetsizsin."