Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci arasında neler oluyor? Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci kavgasının detayları
Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci kavgası magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Bir programda yorumculuk yapan Deniz Akkaya, programa telefonla bağlanan Selin Ciğerci’ye ‘sen anne olamazsın’ deyince programda sert rüzgarlar esti. Kavgaya dönüşen tartışma sosyal medyaya da damga vurdu. Peki, Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci arasında neler oluyor? İşte sosyal medyaya damga vuran Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci kavgasının detayları
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Geçtiğimiz yıl futbolcu Gökhan Töre ile nikah masasına otura Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti. Deniz Akkaya Selin Ciğerci’nin bu açıklamasını yorumculuk yaptığı programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.
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"İKİ ELİM YAKANDADIR"
“Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor” iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya’nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Henüz taşıcıyı anne olmadığını söyleyen Selin Ciğerci sadece istediğini dile getirdiğini söyledi.
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Selin Ciğerci'nin kendisini geçtiğimiz günlerde çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya ise "Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor" dedi.
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SEN KENDİNİ MÜGE ANLI MI ZANNEDİYORSUN
Deniz Akkaya’nın “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.” Sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, “Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı?” zannediyorsun diyerek tepkisini dile getirdi.