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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 09:40 | 

Denise Richards koronavirüs karantinasının ardından işine döndü

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle uzak kaldığı dizi setlerine geri döndü.

Splash News

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Amerikalı oyuncu Denise Richards, koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardır uzak kaldığı dizi setlerine geri döndü. Üstelik de çalışmak için yurt dışına gitti.

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49 yaşındaki oyuncu, önceki gün Madrid'de bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

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Richards'ın rol aldığı Glow and Darkness adlı dizinin Madrid'deki çekimleri geçtiğimiz mart ayında koronavirüs pandemisi nedeniyle durdurulmuştu.

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Bu nedenle ülkesine dönen Richards, İspanya'daki bomboş havaalanında çekilen bir pozunu da Instagram sayfasında paylaşmıştı.

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Aradan geçen beş ayın ardından dizi ekibi tekrar Madrid'de buluştu ve çekimler başladı.

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Denise Richards'ın yanı sıra Jane Seymour'ın da rol aldığı uluslararası yapım St Francis of Assisi'nin yaşamına odaklanıyor. Bunun yanı sıra o dönemde yaşayan tarihi kişilikleri de senaryoya dahil ediyor.

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 Dizide İspanyol, İngiliz ve Amerikalı oyunculardan oluşan kalabalık bir kadro kamera karşısına geçiyor.

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