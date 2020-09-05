Denise Richards koronavirüs karantinasının ardından işine döndü
Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle uzak kaldığı dizi setlerine geri döndü.
Splash News
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Amerikalı oyuncu Denise Richards, koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardır uzak kaldığı dizi setlerine geri döndü. Üstelik de çalışmak için yurt dışına gitti.
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49 yaşındaki oyuncu, önceki gün Madrid'de bir restoranda yemek yerken görüntülendi.
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Richards'ın rol aldığı Glow and Darkness adlı dizinin Madrid'deki çekimleri geçtiğimiz mart ayında koronavirüs pandemisi nedeniyle durdurulmuştu.
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Bu nedenle ülkesine dönen Richards, İspanya'daki bomboş havaalanında çekilen bir pozunu da Instagram sayfasında paylaşmıştı.
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Aradan geçen beş ayın ardından dizi ekibi tekrar Madrid'de buluştu ve çekimler başladı.
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Denise Richards'ın yanı sıra Jane Seymour'ın da rol aldığı uluslararası yapım St Francis of Assisi'nin yaşamına odaklanıyor. Bunun yanı sıra o dönemde yaşayan tarihi kişilikleri de senaryoya dahil ediyor.
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Dizide İspanyol, İngiliz ve Amerikalı oyunculardan oluşan kalabalık bir kadro kamera karşısına geçiyor.