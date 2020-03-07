Demirören Medya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel sergi: Buradayım

Siyah beyaz konseptte hazırlanan serginin fikir sahibi Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, fotoğrafları ise Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün tarafından çekildi. Sergide, yazı işlerinden yazılım geliştirmeye, danışma personelinden yemekhane çalışanlarına, kuaförden santral operatörüne, temizlik personelinden sağlık personeline kadar kurumun tüm birimlerinde çalışan kadınlara yer verildi. Demirören Medya Center fuaye alanında 8 Mart Pazar günü açılacak olan sergi iki hafta süreyle ziyarete açık olacak.Demirören Medya Center'da çalışan kadınlar neden 'burada' olduklarını bir cümleyle işte böyle anlattı: