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Haber Giriş: 07 Mart 2020 - 11:05, /

Demirören Medya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel sergi: Buradayım

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, iş hayatında kadın emeği ve gücünün görünür kılınması amacıyla hazırlanan sergi, kurum bünyesinde çalışan 80 kadının siyah beyaz portrelerinden oluşuyor

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Demirören Medya Center, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü özel bir sergiyle kutluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın emeğinin görünür kılınması için geliştirilen proje kapsamında Demirören Medya bünyesinde çalışan 80 kadının portresi 'Buradayım' başlıklı bir sergide toplandı.

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Siyah beyaz konseptte hazırlanan serginin fikir sahibi Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, fotoğrafları ise Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün tarafından çekildi. Sergide, yazı işlerinden yazılım geliştirmeye, danışma personelinden yemekhane çalışanlarına, kuaförden santral operatörüne, temizlik personelinden sağlık personeline kadar kurumun tüm birimlerinde çalışan kadınlara yer verildi. Demirören Medya Center fuaye alanında 8 Mart Pazar günü açılacak olan sergi iki hafta süreyle ziyarete açık olacak.Demirören Medya Center'da çalışan kadınlar neden 'burada' olduklarını bir cümleyle işte böyle anlattı:

3Alev Özen / Asistan

Alev Özen / Asistan

Haber dünyasında stresinizi azaltmak için

4Asiye Bilget Doğan / Sayfa Operatörü

Asiye Bilget Doğan / Sayfa Operatörü

Size rengarenk bir dünya vermek için

5Aslı Çetinkaya Güven / Yayın Yöneticisi, EuroD

Aslı Çetinkaya Güven / Yayın Yöneticisi, EuroD

Gurbette hissetmemeniz için

6Aslıhan Tamer / Kuaför

Aslıhan Tamer / Kuaför

Ahenkle dans eden saçlar için

7Aynur Babahan / Aşçı Yardımcısı

Aynur Babahan / Aşçı Yardımcısı

Damak tadınız için

8Aysel İpek / Mali İşler

Aysel İpek / Mali İşler

Bütçenizi düşünmek için

9Ayşe Gözdem Eroğul / UI/UX Tasarım Uzmanı

Ayşe Gözdem Eroğul / UI/UX Tasarım Uzmanı

Janjanlı sayfalar için

10Ayşe Kavuk / Arşiv

Ayşe Kavuk / Arşiv

Geçmişle bugün arasında köprü kurmanız için

11Ayşe Kaya / Kafeterya

Ayşe Kaya / Kafeterya

Pırıl pırıl sofralar için

12Ayşe Parla Yerli / Yazılım Geliştirme Uzmanı

Ayşe Parla Yerli / Yazılım Geliştirme Uzmanı

Yeni bir dil için

13Banu Vural / Santral Operatörü

Banu Vural / Santral Operatörü

Sizin gülen sesiniz olmak için

14Begüm Çaytepe / Restoran, Asistan

Begüm Çaytepe / Restoran, Asistan

Daha lezzetli çalışma ortamı için

15Belgin Sarıkaya / Mali İşler

Belgin Sarıkaya / Mali İşler

Gelir giderinizi bilin diye

16Betül Özden Bulut / İş Analisti

Betül Özden Bulut / İş Analisti

Yolunuza çıkan engelleri aşmanız için

17Betül Şenoğlu / Yazılım Geliştirme Uzmanı

Betül Şenoğlu / Yazılım Geliştirme Uzmanı

Analitik düşünebilmeniz için

18Betül Tancan / Restoran, Asistan

Betül Tancan / Restoran, Asistan

Tokluğun dayanılmaz hafifliği için

19Birhan Teker / Temizlik Görevlisi

Birhan Teker / Temizlik Görevlisi

Temiz pak çalışabilmeniz için

20Buket Yavuz / Program Planlama

Buket Yavuz / Program Planlama

Akışa yön vermek için

21Burcu Temizler / Sosyal Medya Sorumlusu

Burcu Temizler / Sosyal Medya Sorumlusu

Sanal âlemlerde akabilmeniz için

22Canan Erdinç / İdari İşler

Canan Erdinç / İdari İşler

Seyahatlerinizi planlamak için

23Canan Şengün / Asistan

Canan Şengün / Asistan

Çalışmaya vaktiniz kalsın diye

24Çağla Gündoğdu / Yayın Akış Uzmanı

Çağla Gündoğdu / Yayın Akış Uzmanı

Yüzlerce içeriğe erişmeniz için

25Deniz Akdemir / Sayfa Operatörü

Deniz Akdemir / Sayfa Operatörü

Bakıp bakıp doyamayacağınız sayfalar için

26Dilek Şensoy / Danışma

Dilek Şensoy / Danışma

Güne yüzünüzde bir gülümsemeyle başlamanız için

27Duygu Irmak / Sayfa Operatörü

Duygu Irmak / Sayfa Operatörü

Daha iyi mizanpajlar için

28Duygu Nişancı / Dramaturg

Duygu Nişancı / Dramaturg

Güzel hikayeler izleyebilmeniz için

29Ebru Sile / Sayfa Tasarımcısı

Ebru Sile / Sayfa Tasarımcısı

Dünyanın haberini fark edin diye

30Ebru Tülümen / Mali İşler

Ebru Tülümen / Mali İşler

Kayıtlarınızı takip etmek için

31Elif Can Geçkil / Güvenlik

Elif Can Geçkil / Güvenlik

Siz güvende hissedin diye

32Emine Sancaklı / Radyolar Kurumsal İletişim

Emine Sancaklı / Radyolar Kurumsal İletişim

Sesimizi duyurmak için

33Esra Civan / Mali İşler

Esra Civan / Mali İşler

Gelir giderimizi doğru takip etmek için

34Esra Öden Okurgan / Santral Operatörü

Esra Öden Okurgan / Santral Operatörü

Dünyayı size bağlamak için

35Fatma Yıldırım / Bilgi Güvenliği Uzmanı

Fatma Yıldırım / Bilgi Güvenliği Uzmanı

Bilgileriniz güvende olsun diye

36Ferayi Yılmaz / DPC Üretim

Ferayi Yılmaz / DPC Üretim

Siz ayrıntılarla uğraşmayın diye

37Feride Başak / Garson

Feride Başak / Garson

Daha enerjik çalışın diye

38Fikriye Karaahmetoğlu / Bina Yönetimi

Fikriye Karaahmetoğlu / Bina Yönetimi

Konforunuz için

39Filiz İzgel / Terzi

Filiz İzgel / Terzi

Şıklığınıza gölge gelmesin diye

40Firdevs Demirağ / Mali İşler

Firdevs Demirağ / Mali İşler

Kayıtlarınızı güvence altında tutmak için

41Gizem Özcan / Restoran, Asistan

Gizem Özcan / Restoran, Asistan

Projeleriniz sağ salim ilerlesin diye

42Gözde Güneş / İnfografik

Gözde Güneş / İnfografik

Bir bakışta anlamanız için

43Gül Bilgin / Arşiv

Gül Bilgin / Arşiv

Geçmişle bağ kurabilin diye

44Gürcan Temel / Kuaför

Gürcan Temel / Kuaför

Her daim bakımlı hissetmeniz için

45Güven Özen /Arşiv

Güven Özen /Arşiv

Hafızanızı tazelemeniz için

46Hilal Gürkan / Reklam Operasyon

Hilal Gürkan / Reklam Operasyon

Son dokunuşu yapmak için

47İdil Deniz / Sayfa Tasarımcısı

İdil Deniz / Sayfa Tasarımcısı

Okurken keyfiniz artsın diye

48İlknur Öcal / Temizlik Görevlisi

İlknur Öcal / Temizlik Görevlisi

Derli toplu çalışabilin diye

49İrem Seçkin / Hemşire

İrem Seçkin / Hemşire

Sağlıkla kalın diye

50Leyla Akgün Topçu / Sayfa Operatörü

Leyla Akgün Topçu / Sayfa Operatörü

Işıl ışıl sayfalar için

51Mahinur Doğan / Mali İşler Uzmanı, Yakala.Co

Mahinur Doğan / Mali İşler Uzmanı, Yakala.Co

Fırsatları yakalamanız için

52Meral Gümrükçü / İnsan Kaynakları

Meral Gümrükçü / İnsan Kaynakları

Sizin için

53Merve Efe / Grafiker

Merve Efe / Grafiker

Daha renkli bir ekran için

54Merve Karteper / Çevirmen

Merve Karteper / Çevirmen

Dünyadan haberdar olmanız için

55Mesude Alptekin / Garson

Mesude Alptekin / Garson

Çalışmaya dalıp aç kalmayın diye

56Nahide Solhan / Temizlik Görevlisi

Nahide Solhan / Temizlik Görevlisi

Mis gibi çalışın diye

57Nilüfer Uzunhan / Tanıtım Sorumlusu

Nilüfer Uzunhan / Tanıtım Sorumlusu

Daha iyi reyting için

58Nurdan Yılmaz / Garson

Nurdan Yılmaz / Garson

Ufak bir mola verebilin diye

59Olcay Dikmen / Mali İşler

Olcay Dikmen / Mali İşler

Paranız güvende olsun diye

60Özge Eriş / Müşteri İlişkileri

Özge Eriş / Müşteri İlişkileri

Daha iyi bir kariyere koşmanız için

61Özge Özbey Atayurt / Santral Operatörü

Özge Özbey Atayurt / Santral Operatörü

Sizi dünyaya bağlamak için

62Özgül Ören / Prodüktör

Özgül Ören / Prodüktör

Habersiz kalmayın diye

63Özgün Timuçin / Yazılım Geliştirme Uzmanı

Özgün Timuçin / Yazılım Geliştirme Uzmanı

Matematiği hayatımıza yaymak için

64Özlem Civan / Mali İşler

Özlem Civan / Mali İşler

Rakamların büyüsü için

65Pelin Şenoğlu / Hukuk, Asistan

Pelin Şenoğlu / Hukuk, Asistan

Haklarınızı düşünmek için

66Perihan Yaman İçen / Sayfa Tasarımcısı

Perihan Yaman İçen / Sayfa Tasarımcısı

Okuma zevkinizi arttırmak için

67Resmiye Solmaz / Aşçı Yardımcısı

Resmiye Solmaz / Aşçı Yardımcısı

Anne yemeği yemeniz için

68Selma Songül Zengin / Sayfa Tasarımcısı

Selma Songül Zengin / Sayfa Tasarımcısı

Yeni boyutlar katmak için

69Selma Tekeli / Teknoloji Ofis Yöneticisi

Selma Tekeli / Teknoloji Ofis Yöneticisi

Size zaman kazandırmak için

70Sema Tokatlı / Mali İşler

Sema Tokatlı / Mali İşler

Sayılardan korkmamanız için

71Sevda Eren / Kafeterya

Sevda Eren / Kafeterya

Işıl ışıl bardaklar için

72Sevgi Akçay / Mali İşler

Sevgi Akçay / Mali İşler

Hesabınızı bilin diye

73Sevim Çetin / Sayfa Operatörü

Sevim Çetin / Sayfa Operatörü

Bakış açınızı renklendirmek için

74Şeyma Tekin Yıldız / Pazarlama, Yenibiriş

Şeyma Tekin Yıldız / Pazarlama, Yenibiriş

İşverenle emeği buluşturmak için

75Sibel Kılavuz / Stratejik Planlama

Sibel Kılavuz / Stratejik Planlama

Okuyucularımızı daha iyi tanımak için

76Şevval Kemik / Kanal D International, Asistan

Şevval Kemik / Kanal D International, Asistan

Hayatınızı kolaylaştırmak için

77Tuğba Okul / İnsan Kaynakları Uzmanı

Tuğba Okul / İnsan Kaynakları Uzmanı

Sizin için

78Vildan Sönmez / Sayfa Operatörü

Vildan Sönmez / Sayfa Operatörü

Daha güzel sayfalar için

79Yasemin Esen / Mali İşler

Yasemin Esen / Mali İşler

Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak için

80Yomna Sherif Mohamed Kamaleldin Hassan / Çevirmen

Yomna Sherif Mohamed Kamaleldin Hassan / Çevirmen

Dünyayı ayağınıza getirmek için

81Zekiye Mocan / Temizlik Görevlisi

Zekiye Mocan / Temizlik Görevlisi

Siz daha az yorulun diye

82Zübeyde Köseer / Kafeterya

Zübeyde Köseer / Kafeterya

Tertemiz yemekler için

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