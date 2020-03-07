Demirören Medya'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel sergi: Buradayım
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, iş hayatında kadın emeği ve gücünün görünür kılınması amacıyla hazırlanan sergi, kurum bünyesinde çalışan 80 kadının siyah beyaz portrelerinden oluşuyor
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Demirören Medya Center, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü özel bir sergiyle kutluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın emeğinin görünür kılınması için geliştirilen proje kapsamında Demirören Medya bünyesinde çalışan 80 kadının portresi 'Buradayım' başlıklı bir sergide toplandı.
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Siyah beyaz konseptte hazırlanan serginin fikir sahibi Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, fotoğrafları ise Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün tarafından çekildi. Sergide, yazı işlerinden yazılım geliştirmeye, danışma personelinden yemekhane çalışanlarına, kuaförden santral operatörüne, temizlik personelinden sağlık personeline kadar kurumun tüm birimlerinde çalışan kadınlara yer verildi. Demirören Medya Center fuaye alanında 8 Mart Pazar günü açılacak olan sergi iki hafta süreyle ziyarete açık olacak.Demirören Medya Center'da çalışan kadınlar neden 'burada' olduklarını bir cümleyle işte böyle anlattı: