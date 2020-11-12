Eski albümleri karıştırdılar: İyi ki bizim annemiz oldun!

Hamileyken Vanity Fair'e çıplak poz vermesi gibi herkesin ilgisini çeken girişimlerde bulunan Moore, Hayalet (Ghost) adlı filmin büyük ticari başarısından ve Ahlaksız Teklif (Indecent Proposal), Taciz (Disclosure) gibi tartışmalı filmlerden sonra Hollywood'un en çok aranan ve en pahalı oyuncularınden biri oldu.