Eski albümleri karıştırdılar: İyi ki bizim annemiz oldun!
Beyazperdenin ünlü yıldızlarından biri 11 Kasım'da 58 yaşına girdi.
Instagram, Backgrid USA, Mega, Splash
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İnişli çıkışlı bir hayatı olan yıldızın yeni yaşını üç kızı da sosyal medya hesaplarından bir dizi paylaşımla kutladı.
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Bir dönem Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri olan Demi Moore, 58'inci yaşına "merhaba" dedi. Ünlü oyuncunun üç kızı da aile albümlerini karıştırıp geçmişten günümüze anneleriyle çekilen fotoğraflarını bulup sosyal medyada paylaştı.
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Demi Moore'un Bruce Willis ile evliliğinden dünyaya gelen üç kızından en büyüğü olan 32 yaşındaki Rumer Willis, annesiyle çekilen eski fotoğraflarına Instagram sayfasında yer verdi.
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Rumer Willis, bu fotoğrafları "Anne... Mutlu yıllar. Bu hayatı seninle birlikte yaşadığım için minnettar hissediyorum" mesajı eşliğinde paylaştı.
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Willis, annesi Demi Moore'u "savaşçı akrep burcu kadını" olarak nitelendirdi.
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Moore ile Willis'in evliliğinden dünyaya gelen ortanca kızı 29 yaşındaki Scout LaRue Willis de tıpkı ablası gibi eski fotoğraflar eşliğinde annesinin doğum gününü kutladı.
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O da Moore'un kendi annesi olmasından dolayı şanslı olduğunu düşündüğünü belirtti. Scout Willis uzun mesajını "Seni seviyorum anne" sözleriyle bitirdi.
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Moore'un 26 yaşındaki en küçük kızı Tallulah Belle Willis de anne ve babasıyla çekilen pozlarına Instagram sayfasında yer verdi.
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Tam adı Demetria Gene Guynes olan Demi Moore, 11 Kasım 1962'de New Mexico'da dünyaya geldi. Babası Charles Harmon, daha o doğmadan annesi Victoria'yı terketti ve bu durum da Demi'nin çocukluğunun yalnızlık içinde geçmesine neden oldu.
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Bunun yanında üvey babası sık sık iş değiştiriyordu ve bu yüzden de yaklaşık 40 kez taşınmak zorunda kaldılar. Sonunda üvey babası Guynes intihar etti.
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Demi Moore, 16 yaşında okulu bırakıp poster kızı olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra rock müzisyeni Freddy Moore ile evlendi. Bu evlilik altı yıl sürdü.19 yaşında "General Hospital" adlı bir televizyon dizisinde sürekli çalışmaya başladı. Fakat bir gün uyuşturucu almış şekilde sete gidince yönetmen Joel Schumacher tarafından kovuldu. Tedavi görüp bir hafta sonra sete döndü.
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1996'da People dergisi tarafından dünyadaki en güzel 50 kişiden biri seçilen Demi Moore, 1987 yılında Bruce Willis ile evlendi. Bu evlilik Haziran 1998'de sona erdi.
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2005'te kendisinden 16 yaş küçük olan Ashton Kutcher'la evlendi. Fakat bu evlilik de Kutcher'ın onu aldatması nedeniyle 2011 yılında sona erdi.
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Hamileyken Vanity Fair'e çıplak poz vermesi gibi herkesin ilgisini çeken girişimlerde bulunan Moore, Hayalet (Ghost) adlı filmin büyük ticari başarısından ve Ahlaksız Teklif (Indecent Proposal), Taciz (Disclosure) gibi tartışmalı filmlerden sonra Hollywood'un en çok aranan ve en pahalı oyuncularınden biri oldu.
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Moore, ilk evliliğini yapmadan önceki soyadını üvey babasından almıştı. Kariyeri boyunca da eski kocasının soyadı olan Moore'u kullandı.
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Demi Moore, geçen yıl piyasaya çıkardığı ve anılarına yer verdiği Inside Out adlı kitapla da çok konuşulmuştu. Moore, hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.
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"Kendimi keşfetmek istediğim için yazdım" diye tanımladığı kitabında Demi Moore, geçmiş hayatının karanlık yüzünü bütün açıklığıyla gözler önüne serdi.
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Moore kitabında kitabında 15 yaşında tecavüze uğradığını da anlattı, çok severek evlendiği Ashton Kutcher'ın kendisini aldattığını, üstelik üçlü ilişkiye girmeye zorladığını da.
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Moore'un kitasında anlattığına göre Kutcher kendisini Brittney Jones ve Sara Leal adlı iki kadınla aldattı. Hatta cinsel yaşamlarını renklendirmek için üçlü ilişkiye girmeleri için de Moore'u zorladı. Moore, bunu kabul etmediğini de belirtti.
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Kitapta Demi Moore, Kuther ile evliyken hamile kaldığını ancak bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü de açıkladı.