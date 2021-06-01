Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı neden yok, bitti mi? İşte Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı için yapılan açıklama
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yayın akışında yer almaması ardından programın akıbetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Demet Akalın ve Alişan'ın Star TV'deki sabah programı ekranlara veda etti. Kanalın yeni sezon içinse Seda Sayan ile anlaştığı öğrenildi. Peki, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı neden bitti?
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Sunuculuğunu Demet Akalın ile Alişan'ın üstlendiği Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanıyordu. Yaz sezonunda birçok dizi ve program sezon finali yaparken Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının ekran macerasını noktaladığı ortaya çıktı.
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Programın final yapmasının ardından Star TV'nin yeni sabah programı için Seda Sayan ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
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Programının yapım şirketi Global Medya’dan şu açıklama yapıldı:
“Global medya tarafından Star TV için hazırlanan ve başarılı bir sezonun ardından final yapan ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programı sözleşmede öngörülmüş olduğu tarihte sona ermiştir. Her iki taraf da sözleşmenin gereğini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir.”
“Hemen akabinde de sayın Seda Sayan’a teklif götürülmüş ve yine Star TV’de yeni sezonda yayınlanmak üzere başka bir program için kendisiyle anlaşma sağlanmıştır.”
“Dolayısıyla bir programın bitirilip diğer bir program için anlaşma yapılmasının birbiriyle ilintisi yoktur. Sözleşme süresi sonunda biten bir programın ardından başka bir program için görüşmelerin yapılması doğal bir süreçtir.”
“Bu vesile ile Global Medya olarak değerli sanatçılarımız Demet Akalın ve Alişan’a bir kez daha teşekkür ediyor, Türkiye’nin sultanı Seda Sayan’a da ‘Hoş geldiniz’ diyoruz.