Demet Şener Küpeli: Eşim en çok çarpık dişlerimi beğeniyor

SAKIN YAPTIRMA Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan ve estetik iddialarını "Sadece dudaklarımda dolgu var" diyerek yalanlayan Demet Şener, bir de ilginç bir itirafta bulundu: "Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor. Tel taktıracaktım "Sakın yaptırma, böyle güzel" sözleri üzerine vazgeçtim. Eşim doğallığı seviyor"