Demet Şener Küpeli: Eşim en çok çarpık dişlerimi beğeniyor
Hakkındaki estetik iddialarını "Sadece dudaklarımda dolgu var" diyerek yalanlayan Demet Şener, bir de itiraf yaptı: "Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor."
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İKİNCİ BAHAR
Cenk Küpeli ile adeta ikinci baharını yaşayan Demet Şener Küpeli'nin yüzü aşktan sonra işte de güldü. Eski manken, kendi adıyla çıkardığı koleksiyonuyla yurt dışından da büyük ilgi gördü.
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SAKIN YAPTIRMA
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan ve estetik iddialarını "Sadece dudaklarımda dolgu var" diyerek yalanlayan Demet Şener, bir de ilginç bir itirafta bulundu: "Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor. Tel taktıracaktım "Sakın yaptırma, böyle güzel" sözleri üzerine vazgeçtim. Eşim doğallığı seviyor"
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UYUMLU ÇİFT
Demet Şener Küpeli önceki akşam eşi Cenk Küpeli’yle Tarabya sahilinde görüntülendi. El ele yürüyüş yapan ünlü çift, spor kıyafetleriyle de oldukça uyumlulardı. Sayit DURMAZ