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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 11:00,

Demet Şener Küpeli: Eşim en çok çarpık dişlerimi beğeniyor

Hakkındaki estetik iddialarını "Sadece dudaklarımda dolgu var" diyerek yalanlayan Demet Şener, bir de itiraf yaptı: "Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor."

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1İKİNCİ BAHAR
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İKİNCİ BAHAR

Cenk Küpeli ile adeta ikinci baharını yaşayan Demet Şener Küpeli'nin yüzü aşktan sonra işte de güldü. Eski manken, kendi adıyla çıkardığı koleksiyonuyla yurt dışından da büyük ilgi gördü.

2SAKIN YAPTIRMA
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SAKIN YAPTIRMA

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan ve estetik iddialarını "Sadece dudaklarımda dolgu var" diyerek yalanlayan Demet Şener, bir de ilginç bir itirafta bulundu: "Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor. Tel taktıracaktım "Sakın yaptırma, böyle güzel" sözleri üzerine vazgeçtim. Eşim doğallığı seviyor"

3UYUMLU ÇİFT
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UYUMLU ÇİFT

Demet Şener Küpeli önceki akşam eşi Cenk Küpeli’yle Tarabya sahilinde görüntülendi. El ele yürüyüş yapan ünlü çift, spor kıyafetleriyle de oldukça uyumlulardı. Sayit DURMAZ

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