Demet Şener ile Cenk Küpeli arasında neler oluyor?

Demet Şener geçen ocakta 19 ay evli kaldığı eşi Cenk Küpeli’den anlaşmalı olarak boşanmıştı.Boşanma nedeni olarak da Küpeli’nin çocuk istemesi, Şener’in çocuk isteğine sıcak bakmaması gösterilmişti. Geçen hafta Demet Şener ile Cenk Küpeli’yi bir arkadaşım İstinye’de el ele yürürken gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Demet Şener’i aradım. Şener, “Evet Cenk ile buluştuğum doğru. Ancak el ele değildik. Biz Cenk ile hep görüşüyoruz zaten, bunu boşanırken de söylemiştim. Ara sıra buluşur, dışarı çıkarız. O gün de ‘gel yürüyüş yapalım’ dedi. Saklayacak bir şeyimiz yok” dedi.
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1 MİLYON 700 BİN TL ALACAK
Aleyna Tilki, son şarkısı “Retrograde” ile gelen başarısını reklam sektöründe de gösteriyor. Daha önce bir jean ve dondurma markaları için kamera karşısına geçen ve yüksek bütçeler alan Tilki, bu kez meyve suyu markasıyla anlaştı. Genç şarkıcı bir yıllık anlaşma yaptığı markadan 1 milyon 700 bin TL alacak.
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TATİLE SET MOLASI
“Şahmeran” dizisinde rol almaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, yaz boyunca sette olacak.Daha önce Ece Uslu’ya teklif edilen fakat anlaşma sağlanamadığı için Sarıkaya’ya giden teklifi oyuncu kabul etmişti. Dizinin çekimleri için oyuncu, yaz tatili planlarını iptal etmiş. Sarıkaya yaz boyunca sette çalışacakmış.
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AYRILSAK DA BERABERİZ
Şarkıcı Ersay Üner ile oyuncu Büşra Pekin 6 yıllık birlikteliklerini 2 yıl önce noktalamıştı. İkili ayrılsa da görüşmeyi kesmemiş. Geçtiğimiz günlerde Küçüksu Parkı’nda arkadaşları ile vakit geçiren Üner’in yanına ilerleyen saatlerde Pekin de gelmiş. Güneşli havanın tadını çıkaran grup, pandemi kurallarına dikkat ederek saatlerce sohbet etmiş. Çiftin yeniden aşk yaşayabileceği kulislerde konuşuluyor.
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BARINAK AÇACAK
Gökçe, Marmaris’te hayvan barınağı açmak için kolları sıvadı. Eşi Bülent Gençer ile pandemiyi dönemini Marmaris’teki evinde geçiren şarkıcı, İstanbul’a geldi. Yeni single hazırlığı için bir hafta İstanbul’da kalacak olan Gökçe, Marmaris’e döner dönmez barınak projesi için harekete geçecek.