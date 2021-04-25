Demet Şener ile Cenk Küpeli arasında neler oluyor?

SAKLAYACAK BİR ŞEYİMİZ YOK Demet Şener geçen ocakta 19 ay evli kaldığı eşi Cenk Küpeli’den anlaşmalı olarak boşanmıştı.Boşanma nedeni olarak da Küpeli’nin çocuk istemesi, Şener’in çocuk isteğine sıcak bakmaması gösterilmişti. Geçen hafta Demet Şener ile Cenk Küpeli’yi bir arkadaşım İstinye’de el ele yürürken gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Demet Şener’i aradım. Şener, “Evet Cenk ile buluştuğum doğru. Ancak el ele değildik. Biz Cenk ile hep görüşüyoruz zaten, bunu boşanırken de söylemiştim. Ara sıra buluşur, dışarı çıkarız. O gün de ‘gel yürüyüş yapalım’ dedi. Saklayacak bir şeyimiz yok” dedi.