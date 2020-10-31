Demet Şener: Boyu boyuma yetişti
Demet Şener, geçtiğimiz gün kızı İrem Kutluay’la İstinye Park’taydı.
Spor giyimleriyle dikkat çeken anne-kız, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Şener, objektiflere poz verirken 14 yaşındaki kızı için “Boyu boyuma yetişti. Zaman çok hızlı geçiyor, hızlı büyüyorlar” dedi.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu.
Güzel oyuncunun annesinin Rus kökenli olduğu öğrenildi.
GURBETÇİ AİLE
Evcen'in annesi Hatime Hanım ve babası Ramazan Bey, Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan gurbetçi bir aileydi. Evcen de 1986 yılında orada dünyaya geldi.
IRKÇI SALDIRILAR SIRASINDA ZOR ZAMANLAR
Fakat çocukluğu o dönemde zirveye çıkan ırkçı saldırılar nedeniyle zor geçti. Öyle ki, Solingen'te yaşayan Türklerin evleri, ırkçılar tarafından ateşe verilmeye başlanınca, Evcen'in babası Ramazan Bey ailesini korumak ve dikkat çekmemek için geceleri evin ışıklarını hep kapalı tuttu.
ANNESİ KARİYERİNE DE DESTEK OLDU
Evcen, Yaprak Dökümü dizisiyle şöhrete kavuştu. Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti Evcen. Yani annesi onu hayatının bu önemli dönemecinde de yalnız bırakmadı, destek oldu.
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