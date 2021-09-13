MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDemet Özdemir'in ‘like’ taktikleri
GeriMagazin Demet Özdemir'in ‘like’ taktikleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 13 Eylül 2021 - 08:16 | 

Demet Özdemir'in ‘like’ taktikleri

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1‘Like’ taktikleri

‘Like’ taktikleri

“Aşk Taktikleri” filmi için kamera karşısına geçen Demet Özdemir, 14 milyon takipçili Instagram hesabında önceki gün derin göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı. 1 milyonu aşkın “like” (beğeni) alan o fotoğraflara Özdemir’in takipçileri yorum yağdırdı.

2M.Ali gezmede

M.Ali gezmede

Zorlu geçen hastalık sürecinin ardından sağlık durumu iyiaye giden Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Rumelihisarı’nda görüntülendi. Yardım alarak yürüyen ünlü şovmen, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. Erbil, muhabirlere “Siz nereden çıktınız yahu!” diyerek takıldı. (Sayit DURMAZ)

3Vale sandalyesi imdadına yetişti

Vale sandalyesi imdadına yetişti

Şarkıcı Seda Üren, iş görüşmesi için geldiği Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Yakında stüdyoya girerek albümünü tamamlayacağını söyleyen şarkıcı, vale noktasında otomobilini beklerken yorulunca görevlilerin sandalyesine oturdu. Otomobilinin gelmesini bekleyen Üren, “Yorulunca boş buldum buraya oturdum, ne yapayım!” diye gülerek konuştu. ◊ Sayit DURMAZ

4Okullar açılınca oğullarımı işten çıkardım

Okullar açılınca oğullarımı işten çıkardım

Pandemi kısıtlamalarının son bulmasıyla birlikte konserlerine hız veren İzzet Yıldızhan, önceki akşam Cevahir Otel’de sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, yazın oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe’ye İzmir’deki otelinde görev verdiğiyle ilgili konuştu. “Hayatı öğrensinler isterim. Okullar açılınca işlerine son verdim” dedi. (Sayit DURMAZ)

5İranlıların yeni gözdesi

İranlıların yeni gözdesi

Genç oyuncu Hülya Diken, İran’da üç sezondur fenomen olan ‘Made in İran’ (İran Yapımı) adlı polisiye dizisinden gelen teklifi kabul etti. Diken, dizinin Türkiye’de çekilecek olan yeni sezonunda Türk polisi Ayla karakterine hayat verecek. Los Angeles’ta düzenlenen ‘Midsummer Scream Halloween Festival’ kapsamında başrolünde oynadığı ‘Necroman’ isimli korku filmiyle dikkat çeken oyuncuyu, İranlı yapımcılar yakın takibe almıştı. ‘İran Yapımı’ dizisinde, İranlıların sevilen yakışıklı oyuncularından Mohammad Reza Golzar, Amin Hayaiee, Pouria Poursorkh gibi isimlerle kamera karşısına geçecek olan Diken, “Çok heyecanlıyım. Önce festivalden ödüllerle dönen bir film. Ardından İran’da tesadüfen benim adımı taşıyan ‘Hülya’ sinema filmi ve şimdi dizi... İran halkı beni sevdi, ben de onları sevdim. Haftaya İstanbul’da set var ve şimdiden heyecan sardı” diye konuştu.

6Nazan Öncelden şifa seansı

Nazan Öncel'den şifa seansı

Türk pop müziğinin ünlü ismi Nazan Öncel, önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava’da sahne aldı. Konsere Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah elbisesiyle, alkışlar eşliğinde başlayan Öncel, “Çok duygulandım. İyi ki geldiniz, tekrar buluştuğumuz için çok mutluyum. Şarkılar şifacıdır, bu akşam hep birlikte şifalanacağız” diyerek hayranlarını selamladı.

7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi