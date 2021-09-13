Demet Özdemir'in ‘like’ taktikleri

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
‘Like’ taktikleri
“Aşk Taktikleri” filmi için kamera karşısına geçen Demet Özdemir, 14 milyon takipçili Instagram hesabında önceki gün derin göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı. 1 milyonu aşkın “like” (beğeni) alan o fotoğraflara Özdemir’in takipçileri yorum yağdırdı.
2
M.Ali gezmede
Zorlu geçen hastalık sürecinin ardından sağlık durumu iyiaye giden Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Rumelihisarı’nda görüntülendi. Yardım alarak yürüyen ünlü şovmen, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. Erbil, muhabirlere “Siz nereden çıktınız yahu!” diyerek takıldı. (Sayit DURMAZ)
3
Vale sandalyesi imdadına yetişti
Şarkıcı Seda Üren, iş görüşmesi için geldiği Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Yakında stüdyoya girerek albümünü tamamlayacağını söyleyen şarkıcı, vale noktasında otomobilini beklerken yorulunca görevlilerin sandalyesine oturdu. Otomobilinin gelmesini bekleyen Üren, “Yorulunca boş buldum buraya oturdum, ne yapayım!” diye gülerek konuştu. ◊ Sayit DURMAZ
4
Okullar açılınca oğullarımı işten çıkardım
Pandemi kısıtlamalarının son bulmasıyla birlikte konserlerine hız veren İzzet Yıldızhan, önceki akşam Cevahir Otel’de sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, yazın oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe’ye İzmir’deki otelinde görev verdiğiyle ilgili konuştu. “Hayatı öğrensinler isterim. Okullar açılınca işlerine son verdim” dedi. (Sayit DURMAZ)
5
İranlıların yeni gözdesi
Genç oyuncu Hülya Diken, İran’da üç sezondur fenomen olan ‘Made in İran’ (İran Yapımı) adlı polisiye dizisinden gelen teklifi kabul etti. Diken, dizinin Türkiye’de çekilecek olan yeni sezonunda Türk polisi Ayla karakterine hayat verecek. Los Angeles’ta düzenlenen ‘Midsummer Scream Halloween Festival’ kapsamında başrolünde oynadığı ‘Necroman’ isimli korku filmiyle dikkat çeken oyuncuyu, İranlı yapımcılar yakın takibe almıştı. ‘İran Yapımı’ dizisinde, İranlıların sevilen yakışıklı oyuncularından Mohammad Reza Golzar, Amin Hayaiee, Pouria Poursorkh gibi isimlerle kamera karşısına geçecek olan Diken, “Çok heyecanlıyım. Önce festivalden ödüllerle dönen bir film. Ardından İran’da tesadüfen benim adımı taşıyan ‘Hülya’ sinema filmi ve şimdi dizi... İran halkı beni sevdi, ben de onları sevdim. Haftaya İstanbul’da set var ve şimdiden heyecan sardı” diye konuştu.
6
Nazan Öncel'den şifa seansı
Türk pop müziğinin ünlü ismi Nazan Öncel, önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava’da sahne aldı. Konsere Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah elbisesiyle, alkışlar eşliğinde başlayan Öncel, “Çok duygulandım. İyi ki geldiniz, tekrar buluştuğumuz için çok mutluyum. Şarkılar şifacıdır, bu akşam hep birlikte şifalanacağız” diyerek hayranlarını selamladı.