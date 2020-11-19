Demet Özdemir'den arkadaşı Deniz Bulutsuz’a destek

YARGI SÜRECİNDE Özdemir geçtiğimiz gün Instagram sayfasında yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz’la çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.



Oyuncu, Bulutsuz’un Ozan Güven’le yaşadığı şiddet olayı hakkındaki sorulara “Olay yargı sürecinde. Adalet yerini bulacak, bundan eminim” diye yanıt verdi. Özdemir, olay ortaya çıktığında yaptığı paylaşımlarla da Güven’e tepki göstermişti.