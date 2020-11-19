Demet Özdemir'den arkadaşı Deniz Bulutsuz’a destek

Demet Özdemir önceki akşam Bebek Otel’den çıkarken objektife yansıdı. Fotoğraflarını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, gribe yakalandığını söyledi.
2
Abone Ol
Özdemir, koronavirüs testi de yaptırdığını açıkladı: “Biraz gribim ama sorun yok, testlerimi yaptırdım.”
3
Abone Ol
YARGI SÜRECİNDE
Özdemir geçtiğimiz gün Instagram sayfasında yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz’la çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.
Oyuncu, Bulutsuz’un Ozan Güven’le yaşadığı şiddet olayı hakkındaki sorulara “Olay yargı sürecinde. Adalet yerini bulacak, bundan eminim” diye yanıt verdi. Özdemir, olay ortaya çıktığında yaptığı paylaşımlarla da Güven’e tepki göstermişti.
4
Abone Ol
Demet Özdemir, Deniz Bulutsuz'la bu fotoğrafını Instagram'da "Tarifi yok sana sarılmanın" notuyla paylaştı.