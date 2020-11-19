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Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 07:57 | 

Demet Özdemir'den arkadaşı Deniz Bulutsuz’a destek

Demet Özdemir, Ozan Güven’le mahkemelik olan yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz’a bir kez daha destek çıktı: “Olay yargı sürecinde. Adalet yerini bulacak, bundan eminim.”

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1TEST YAPTIRDIM
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TEST YAPTIRDIM

Demet Özdemir önceki akşam Bebek Otel’den çıkarken objektife yansıdı. Fotoğraflarını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, gribe yakalandığını söyledi.

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Özdemir, koronavirüs testi de yaptırdığını açıkladı: “Biraz gribim ama sorun yok, testlerimi yaptırdım.”

3YARGI SÜRECİNDE
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YARGI SÜRECİNDE

Özdemir geçtiğimiz gün Instagram sayfasında yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz’la çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

Oyuncu, Bulutsuz’un Ozan Güven’le yaşadığı şiddet olayı hakkındaki sorulara “Olay yargı sürecinde. Adalet yerini bulacak, bundan eminim” diye yanıt verdi. Özdemir, olay ortaya çıktığında yaptığı paylaşımlarla da Güven’e tepki göstermişti.

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Demet Özdemir, Deniz Bulutsuz'la bu fotoğrafını Instagram'da "Tarifi yok sana sarılmanın" notuyla paylaştı.

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Demet Özdemir, Bebek Otel'den çıkarken görüntülendi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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