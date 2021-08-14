Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un deniz keyfi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Konser sonrası deniz keyfi
Oğuzhan Koç, Bodrum Must Yalıkavak’ta verdiği konser sonrası Boel Hotel’in iskelesinde sevgilisi Demet Özdemir’le görüntülendi.
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Konser sonrası yorgunluk atan çift, beach’in ilgi odağı oldu. Hayranların gösterdiği ilgiye karşılık veren çift, sonrasında kendilerini serin sulara bıraktı. Çift, konser öncesi ise Milas Bodrum Havalimanı’nda görüntülendi.
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Haklarında çıkan ayrılık haberlerini jet hızıyla yalanlayan Özdemir’e sevgilisi “Demet ayrılık haberi çıkmaya yakınken daha müdahale ediyor” sözleriyle takılıp güldü. Oğuzhan Koç’un esprili sözlerine ünlü oyuncu, “Öğrendim artık ben de ameliyat etmeyi” diye karşılık verdi. (Umut ÜNVER)
4
Seneye düğün var
Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Bodrum tatiline devam ediyor. Çift, önceki gün Torba’daki Moyo Hotel’de görüntülendi. Âşıklara Çelik’in annesi de eşlik etti.
5
Çağla Gizem Çelik, annesiyle denize girerken Ahmet Kural plajda arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti. Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan ünlü oyuncu, tatillerinin önümüzdeki hafta sona ereceğini söyledi. Kural, “Evlilik ne zaman” sorusunu ise “Yakın zamanda, önümüzdeki sene” diye yanıtladı. (Umut ÜNVER)
6
Meçhul arkadaş
Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz gün Çeşme’de görüntülendi. Uzun süredir Zeynep Oymak’la birlikte olan oyuncu, bu sefer başka bir kadınla beach’te objektife yansıdı. Uzun süre şezlongda sohbet eden ikili, denize ise ayrı ayrı girdi. Tek başına yüzen Urgancıoğlu, denizden çıktıktan sonra kız arkadaşıyla birlikte beach’ten ayrıldı. (Deniz BOY)
7
Sahil tarzı
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya önceki gün Kuzey Ege tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. İskelede poz veren Sarıkaya’nın sahil tarzı yine dikkat çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
8
Bodrum’dan selfie
Ünlü model Buse İskenderoğlu, Bodrum tatiline çıktı. İskenderoğlu önceki gün ayna karşısında çektiği selfie’leri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Ben ve kendime ayırdığım zaman: Aşk hikayesi.”
9
Doğa tatili
Oyuncu çift Zeynep Elçin ve Görkem Doğan önceki gün Datça’daydı. Doğayla iç içe bir tatil yapmayı tercih eden sevgililer, deniz sonrası ormanda uzun yürüyüşler yaptı. Elçin, pandemiden dolayı uzun zaman sonra ilk kez seyahate çıktıklarını söyledi: “En kısa zamanda da Amsterdam’a gitmeyi planlıyoruz.”