Magazin Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 - 07:00 | 14 Ağustos 2021 - 07:00

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un deniz keyfi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...