Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk teknesi!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mavi tura çıktı. Kiraladıkları gulet tekneyle Fethiye koylarını gezen ünlü çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı.
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Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri, tekne tatiline çıktı. Fethiye’de görüntülenen arkadaş grubunun renkli anları objektife böyle yansıdı.
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran çifti, tatil sezonunu açtı. Grup önceki gün kiraladıkları gulet tekneyle Fethiye’nin koylarını gezip deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Denize girmek için sakin bir koy seçen Demet Özdemir’i sevgilisi Oğuzhan Koç öpücük yağmuruna tuttu. Özdemir de sevgilisine sarılarak karşılık verdi.
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Bekiroğlu ile müzisyen sevgilisi teknenin merdivenlerden denize girmeyi tercih ederken Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ise suya atladı.
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Özdemir ve Koç çifti arkadaşlarına, “Deniz üzerindeki sörf tahtasının üzerinde 10 saniye kalırsanız size ayakkabı alacağız” dedi. Fakat, iddiayı kaybettiler.
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Ardından Özdemir, sevgilisinin sürdüğü kanonun önüne oturarak gezintiye çıktı. Kanodan aşağıya düşen Koç ise sörf tahtası üzerinde kürek çekerek sevgilisine yetişmeye çalıştı. Arkadaş grubunun, tekneyle rotalarını Kaş’a çevirdikleri öğrenildi. (Umut ÜNVER)
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Oğuzhan Koç ve sevgilisi Demet Özdemir'in romantik anları objektiflere böyle yansıdı...