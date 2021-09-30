Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile baş başa yemekte
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Baş başa yemek
Bir süredir birlikte olan ve son zamanlarda “Reklam aşkı mı?” haberleriyle gündeme gelen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çiftin neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Soru almayan sadece muhabirlere teşekkür etmeyi tercih eden çift, baş başa yedikleri öğle yemeğinin ardından alışveriş turu attı.
2
Gülse bebek sergide
Rahmi M. Koç Müzesi’nde Zen Pırlanta’nın ana sponsorluğunda “Dünya Bebekleri Sergisi” açıldı. Sergide Barbie’nin ürettiği Gülse Birsel bebeği de yer alıyor.Birsel, açılışına katıldığı serginin duyurusunu sosyal medyada yaptı: “Sergide 2 yıl önce üretilen Gülse Barbie bebek de sergileniyor. Büyük gurur ve ne güzel bir kutlama. Bu arada sergi müthiş. Gidin görün.”
3
YouTube’dan hediye
YouTube, 100 bin takipçiye ulaşan Vedat Milor’a hediye gönderdi. Ünlü gurme, önünde YouTube logosu bulunan, arkasında da isminin yazılı olduğu ceketi giyerek video çekip takipçilerine teşekkür etti: “YouTube’daki takipçi sayım 100 bine ulaşınca böyle bir hediye göndermişler. Takip eden herkese teşekkür etmek istedim.”
4
Oğluyla baş başa
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, önceki gün oğlu Edin’le Zorlu AVM’deydi. Geçirdiği sakatlık sebebiyle takımının Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek olan ve tedavi sürecini İstanbul’da ailesiyle geçiren Pjanic, oğluyla alışveriş turunda görüntülendi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yıldız futbolcu, yanına gelenleri kırmayıp hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi.
5
Onur Can anısına
2018 yılında henüz 21 yaşındayken bir tekne kazasında yaşamını yitiren Onur Can Özcan’ın şarkıları albüm oluyor. Özcan ailesinin önderliğinde hazırlıklarına başlanan tribute albümde Onur Can’ın şarkılarını ünlü sanatçılar seslendirecek. “Söz Müzik Onur Can Özcan” adlı çalışma, kasım ayında yayınlanacak.
6
Oyuncu aşkıyla evlendi
Yönetmen Orçun Benli, hayatını oyuncu Nurhak Mine Söz ile birleştirdi. Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde kıyılan bir nikahla evlenen çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı. Nurhak Mine Söz, “Kalbim o kadar yeni ve o kadar güzel bir sevgiyle dolu ki, bildiğim bütün kelimeler yetersiz kalıyor hislerimi anlatmaya. Biz iki afacan çocuk, birlikte en güzel afacanlıklarımızı yapacağız biliyorum” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.
7
Akça Hatun ve kurtları
Bu sezon “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Fahriye Evcen, setten fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Dizide Akça Hatun rolünü oynayacak olan Evcen, önceki gün de kurt köpekleriyle poz verdi. Paylaşımına, “Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar” yorumuna yapan güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı. Eşi Burak Özçivit de poza kayıtsız kalamadı ve “Çok yakışmış” yorumunu yaptı.
8
Şarkısını SMA hastalarına adadı
Kaan Öztürk, tekli şarkılar serisine, Grup Gündoğarken’den tanıdığımız ‘Dert Olur’ şarkısını yeniden yorumlayarak devam ediyor. Şarkının sözlerinde yer alan, ‘Bir bakarsın düşlerin gerçek olur’ ifadesi, SMA hastalarına adandı. Klipte SMA hastalığıyla mücadele eden Ece Boyacıoğlu’yla rol alan Kaan Öztürk, şarkısıyla SMA hastalarının mücadelesini gündemde tutmayı hedefliyor.
9
Genç çift ilk kez görüntülendi
Oyuncu Bilal Yiğit Koçak, milli atlet Berfe Sancak ile objektiflere yakalandı. “Kardeşlerim” dizisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu ve sevgilisi, Nişantaşı’nda bir mekanda görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiklerini söyleyen Koçak, “Çevremiz birlikte olduğumuzu biliyordu ama biz paylaşım yapmamayı tercih ettik” diye konuştu.
10
“Tomris” olmak için gün sayıyor
Rain Media’nın yapımcılığını üstlendiği “Tomris” isimli tek kişilik oyun, 4 Ekim’de Trump Sahne’de ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Tek kişilik oyunda Tomris karakterine sergilediği güçlü performanslarla dikkat çeken oyuncu Janset Paçal hayat veriyor. Kaan Erkam tarafından yazılan oyunu, Mehmet Ulay yönetiyor. Tomris karakterinin dikkat çeken imaj tasarımını ise stil danışmanı Kemal Doğulu yaptı.
11
Önce festival, sonra vizyon
Yapımcılığını Avcı Film ve Su Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Sezgin Cengiz’in yazdığı, yönetmenliğini Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik’in birlikte yaptığı “Tebessüm” filminin çekimleri tamamlandı. Filmin ulusal ve uluslararası festivallerdeki yolculuğundan sonra vizyona girmesi planlanıyor. Filmde Onur Buldu, Seda Türkmen, Adem Tosun ve Güvenç Selekman rol alıyor.