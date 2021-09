Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile baş başa yemekte

Onur Can anısına 2018 yılında henüz 21 yaşındayken bir tekne kazasında yaşamını yitiren Onur Can Özcan’ın şarkıları albüm oluyor. Özcan ailesinin önderliğinde hazırlıklarına başlanan tribute albümde Onur Can’ın şarkılarını ünlü sanatçılar seslendirecek. “Söz Müzik Onur Can Özcan” adlı çalışma, kasım ayında yayınlanacak.