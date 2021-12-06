Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in şovu damga vurdu!

Bu projenin ardından "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide "Alya" karakterini, "Tut Sözünü" adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandıran Özdemir, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine hayat vermiştir. Güzel oyuncu son olarak 2018 yılında "Erkenci Kuş" adlı dizide rol almıştır. 2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı, gerçek bir hayat hikâyesini anlatan romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ''Zeynep Göksu Tunahan'' karakterine hayat verdi.