Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in şovu damga vurdu!
Demet Özdemir Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne damga vurdu. 47.si düzenlenen törenin açılışını ünlü oyuncu Demet Özdemir yaptı. Muhteşem performansı ile dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir'in hayatı izleyenler tarafından gündeme geldi. 2019 yılının aralık ayında yayınlanmaya başlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ''Zeynep Göksu Tunahan'' karakteri ile kariyerinde büyük çıkış yakalayan Özdemir, çok sayıda ödüle layık görüldü. Peki, Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? İşte, Demet Özdemir'in hayatı hakkında bilgiler.
Demet Özdemir'in hayatı ve biyografisi Altın Kelebek Ödülleri ile gündeme geldi. Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Unutulmaz gecede Demet Özdemir dans performansı ile törene damga vurdu. 'No:309', 'Çilek Kokusu' ve 'Sana Bir Sır Vereceğim' projelerinin başrolünde yer alan Demet Özdemir, kariyeri boyunca önemli yapımlara adınız yazdırdı.
Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir, İlk televizyon deneyimini ise 2013 yılında başrollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarak yaşamıştır.
Bu projenin ardından "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide "Alya" karakterini, "Tut Sözünü" adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandıran Özdemir, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine hayat vermiştir. Güzel oyuncu son olarak 2018 yılında "Erkenci Kuş" adlı dizide rol almıştır. 2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı, gerçek bir hayat hikâyesini anlatan romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ''Zeynep Göksu Tunahan'' karakterine hayat verdi.