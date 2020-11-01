Demet Özdemir: İtalyanların ilgisi beni şaşırttı

◊ Hep uzun ve güçlü saçlarınızla dikkat çekiyorsunuz. Bu sizin için ne anlam ifade ediyor?



- Her kadın hayatının bir döneminde de olsa mutlaka uzun saçlara sahip olmak istemiştir. Ben hayatının her döneminde o uzun ve güçlü saçlara sahip olmak isteyenlerdenim. Herkes, özellikle yakın çevrem, saçlarımın benim için ne kadar önemli olduğunu bilir. Yoğun iş tempoma rağmen evde mutlaka kendime ve saç bakımıma vakit ayırıyorum. Mesela benim için set olmayan pazar günleri bakım günümdür. Dinlendirici bir müzik eşliğinde saç bakımımı yaparım. Saç konusunda çok hassasım, çünkü benim vazgeçilmezim, en sevdiğim aksesuvarım uzun ve güçlü saçlarım. Saçlarım istediğim gibi olunca daha motive oluyor ve kendimi daha güçlü hissediyorum. Bence hepimiz için bu geçerli. Saçlarımız iyi göründüğünde kendimizi daha iyi hissediyoruz. Her anın daha da keyfini çıkarıyoruz, modumuzu yüksek tutuyoruz. Benim için saçlarımın iyi görünmesi demek uzun ve güçlü olması demek. Sağlıklı uzasın diye kestirmek zorunda kalmamak demek. Bir uzun saç tutkunu olarak, istediğim modeli özgürce yapabilmek demek.