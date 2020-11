Demet Özdemir: İtalyanların ilgisi beni şaşırttı

Çünkü Pantene ile yaptığımız çalışmalardan biliyoruz ki kadınlar saçları iyi, bakımlı ve güçlü olduğunda kendilerini daha iyi hissediyorlar.



Aynaya bakmaya zorlandıkları bu süreçte bağışladığımız peruklar ile tedavi sürecinde saçlarını kaybeden kadınların saçlarına yeniden kavuşana kadar aynaya her baktıklarında kendilerini daha iyi hissetmelerini ve yaşadıkları zorlu sürece rağmen içlerindeki gücü dışarıya yansıtmalarını istiyoruz. Maalesef bu zorlu süreç hepimizin başına gelebilir.



Her ne kadar uzak gözükse de yarın bizim bu süreci yaşamayacağımızın garantisi yok. O yüzden ben ilk önce her kadının kendilerini ihmal etmeden rutin kontrollerini yaptırmalarını istiyorum. Özellikle 20 yaşın üzerinde olan her kadın evde kendi kontrollerini çok rahat yapabilir. Sürecin başında olanlar da bilsinler ki yalnız değiller.



Kendi kontrolleri dışında birçok durum gerçekleşecek ama içlerindeki o güce sıkı sıkıya sarılsınlar. Her zaman biz yanlardayız ve birlikte daha güçlüyüz! Bunu hiç unutmasınlar.