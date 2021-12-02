Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ayrılık sorularına yanıt

Ayrı ayrı geldik

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Cem Yılmaz’ın Zorlu PSM’deki gösterisini izlemeye gitti. Ayrılık iddiasıyla gündeme gelen çift, konuyla ilgili sorulara esprili bir yanıt verdi: “Moralimiz bozuktu. Biz de ayrı ayrı bir şekilde gösteriyi izlemeye geldik. Belki aramız düzelir diye. Belki de yan yana koltuklara oturmayız!” Demet Özdemir ayrıca “Bir hafta sonra yine böyle haberler çıkacak ama biz yine çıkıp her şeyin yolunda olduğunu söyleyeceğiz” dedi. (Sayit DURMAZ)