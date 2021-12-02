Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan ayrılık sorularına yanıt
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Ayrı ayrı geldik
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam Cem Yılmaz’ın Zorlu PSM’deki gösterisini izlemeye gitti. Ayrılık iddiasıyla gündeme gelen çift, konuyla ilgili sorulara esprili bir yanıt verdi: “Moralimiz bozuktu. Biz de ayrı ayrı bir şekilde gösteriyi izlemeye geldik. Belki aramız düzelir diye. Belki de yan yana koltuklara oturmayız!” Demet Özdemir ayrıca “Bir hafta sonra yine böyle haberler çıkacak ama biz yine çıkıp her şeyin yolunda olduğunu söyleyeceğiz” dedi. (Sayit DURMAZ)
Miray’la düşman değiliz
Erkan Kolçak Köstendil, önceki akşam “12 Numaralı Adam” şovuyla sahnedeydi. Köstendil’i izlemeye gelen Kubilay Aka, geçen hafta bir ödül töreninde karşılaştığı eski sevgilisi Miray Daner’le ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Sonuçta Miray’la aynı sektördeyiz. Profesyonel insanlarız. Yazıldığı gibi törende yüz yüze gelmedik. Çok büyük bir salondu. Eğer yüz yüze gelseydik selamlaşırdık. Miray’la düşman değiliz.”
Babasına seslenince kulise alındı
Cansu Tosun eşini 1,5 yaşındaki oğlu Marsel ile birlikte izledi. Girişte basın mensuplarına kucağında oğluyla poz veren Tosun, soruları ise “Daha sonra konuşuruz” diyerek geri çevirdi. Ünlü oyuncu, eşini oğluyla birlikte ön sıradan izledi. Ancak küçük Marsel babasını sahnede görünce çok heyecanlandı ve “Baba, baba” diyerek dikkatini çekmeye çalıştı. Cansu Tosun da çareyi oğlunu kucağına alıp kulise geçmekte buldu.
Vatandaşlık için bekliyorum
Jessica May, önceki gün eşi Hüseyin Kara ile Etiler’de görüntülendi. Brezilyalı oyuncu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için gün saydığını söyledi: “Burası benim ikinci vatanım. Vatandaş olmak istiyorum. 2020’de başvuruda bulundum. Geçen mayıs ayında eve polisler gelip bazı sorular sordu, ağustosta da mülakata aldılar. Şimdi beklemedeyim.” (Deniz BOY)
Kubrick’ten ilhamla kilim tasarladı
NFT projesi ve “Bir Barda Bir Gece” adlı tiyatro oyunuyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay, bu kez kilim tasarladı. Nurgül Yeşilçay, “Yaptığım resimlerde bol bol kilim motifleri kullandığım için böyle bir teklif geldi, ben de severek kabul ettim” dedi. Sınırlı sayıda üretilen kilimlerin tasarımı için 2 ay çalıştığını söyleyen ünlü oyuncu, “Bence kilimler Türk kadınının sanat eserleri. Ben tasarlarken Stanley Kubrick’in ‘The Shining’ filminden ve Özdemir Asaf’ın bir şiir kitabından ilham aldım” diye konuştu.
Dubai’de Türkiye’yi temsil edecek
Eski Fenerbahçeli basketbolcu Melisa Dicle Gökhan, 32. Miss Model of the World’de (32. Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması) Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. 24 yaşındaki güzel, 12 Ocak’ta Dubai’de düzenlenecek yarışmada jüri karşısına çıkacak. Özyeğin Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4. sınıf öğrencisi olan Melisa Dicle Gökhan, 1.86 cm boyunda ve iyi derecede İngilizce biliyor. 7 sene Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen Gökhan, şimdilerde okuduğu üniversitenin kadın basketbol takımının kaptanlığını yapıyor.
Tek başına alışverişte
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan Çilingiroğlu, kısa bir süre mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Siyahlar içinde spor tarzı ve renkli gözlüğü ile dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, alışveriş sonrasında da arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Şahin’den şahinle poz
Ekranların sevilen oyuncusu Ebru Şahin, yeni dizisi “Destan” ile popülerliğini koruyor. 8’inci yüzyılda Orta Asya’daki Gök Hanlığı’nın yükselişini anlatan tarihi dizide Akkız karakterini canlandıran Şahin, önceki gün bir şahinle verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Fotoğrafın altına “Şahins” yazan güzel oyuncuya, çok sayıda beğeni yağarken, nişanlısı Cedi Osman da kalp emojisi paylaştı.
'Ben herkesi seviyorum'
Meriç Aral ve Efe Tunçer’in, Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanan programları Teras Noir’ın bu haftaki konuğu Esra Ruşan oldu. ‘Masumlar Apartmanı’ ve ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizileriyle son zamanlarda çok konuşulan Ruşan, keyifli sohbetiyle eğlenceli anlara imza attı. Birbirinden farklı konuların konuşulduğu programda Meriç Aral’ın “Mesela sen çok kolay sosyalleşen birisin, nasıl oluyor?” sorusuna, Ruşan “Sosyal anksiyetem yoktur. Ben arkadaş seviyorum, insan seviyorum. Herkesi seviyorum. Kimseye karşı bir duvarım yok” yanıtını verdi.