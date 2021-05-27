Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Fethiye'de aşka geldi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatile devam ediyor. Arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la birlikte Kaş’ta teknede görüntülenen ikili, rotayı Fethiye’ye çevirdi. Grup, Fethiye’de dört günlüğü 20 bin TL olan özel havuzlu, jakuzili lüks bir otelde görüntülendi. Önceki gün sabah saatlerinde objektife takılan çift, havuz başında romantik anlar yaşadı.Demet Özdemir havuz başına gelmeden önce sevgilisi Oğuzhan Koç etrafı düzenledi. Şezlongu hazırlayıp, şemsiyeyi açan Koç sevgilisini alarak havuz başına indi. Özdemir’in etrafında adeta pervane olan Oğuzhan Koç, oyuncunun havlusunu astı ve ardından içecek bir şeyler getirdi. Aynı şezloga oturan ikili öpüşmeye başlayınca odalarının balkonundan çifti gören Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran, “Oooo helal” diye bağırdı. Bunun üzerine utanan çift birbirinden uzaklaştı.