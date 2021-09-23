Demet Özdemir ile Hazal Filiz Küçükköse pişti oldu
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Stil farkı
Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam Ulus 29’da düzenlenen etkinliğe katıldı. Oyuncu, davette Jacquemus marka yeşil renkli bir bluzla boy gösterdi. Aynı bluzu daha önce Demet Özdemir de giymişti.Küçükköse, bu ‘pişti’yle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Bu, dünya çapında çok trend olan bir parça. Ben de öyle giydim yani. Paylaşımlardan sonradan fark ettim ama sonuçta stil farklı. Herkesin kendi yorumu.”
2
Küvetteki Gelinler
Erdal Beşikçioğlu, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Tatbikat Sahnesi’nde “Küvetteki Gelinler” oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği, Hazal Türesan, Selin Zafertepe ve Naz Göktan’ın rol aldığı oyun için geçtiğimiz günlerde bir tanıtım videosu çekildi. Üç oyuncu, video için gelinliklerle küvete girdi. “Küvetteki Gelinler”, 6 Ekim’de Fişekhane’de perde açacak.
3
Tarık’ı kaybettiğime inanamıyorum
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Emel Sayın, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Ünlü sanatçı, alışveriş merkezinde menajeriyle toplantı yaptığını söyledi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tarık Akan’ı ölüm yıldönümünde anan Sayın, “Tarık’ı kaybettiğime hâlâ inanamıyorum” diyerek Akan’ı hiçbir zaman unutmadığı belitti. (Sayit DURMAZ)
4
Bu kapasiteyle devam edeceğiz
Nil Karaibrahimgil, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Albüm çalışması yaptığını ve bir müzikal hazırladığını dile getiren şarkıcı, yakın zamanda “Uyan Anne” isimli bir şarkısının çıkacağını da duyurdu. Hülya Avşar’ın “Sahneleri özlemedim. Şimdikilere sahne diyemiyorum ben. Lokal desem daha doğru olur” sözleri sorulan şarkıcı, “İşimizi böyle devam ettireceksek, bir süre bu kapasiteyle devam edecek” dedi. (Deniz BOY)
5
Baba-kız hikayesi beğeni topladı
Başrollerini Lavinya Ünlüer, Cansel Elçin ve Özlem Conker’in paylaştığı “Bulutlardan Aşağı”nın ön gösterimi, önceki gün Soho House İstanbul’da yapıldı. Cansu Boğuşlu’nun yazıp yönettiği, yapımcılığını Ali Mahir Aksu’nun üstlendiği filmin çekimleri Kapadokya’nın büyülü atmosferinde gerçekleşti. Uluslararası festivallerde yarışacak olan filmin orijinal müziklerini Rahman Altın yaparken, soundtrack’ında ise bir Kaan Tangöze şarkısı da yer alıyor.
6
Gösteriler başlıyor
Zorlu PSM, sezon boyunca Cem Yılmaz’ın her gösterimi kapalı gişe olan son şovu “CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus”a ev sahipliği yapacak. Cem Yılmaz’ın sahnelendiği ilk günden itibaren biletleri saatler içinde tükenen tek kişilik stand-up gösterisi, 20-2123 ve 30 Kasım’da Zorlu PSM sahnesinde olacak.
7
Dünya prömiyeri Polonya'da
Umut Evirgen’in ikinci uzun metrajlı filmi “Kimya”, dünya prömiyerini 37. Varşova Film Festivali’nde gerçekleştirecek. Evirgen’in hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu yazdığı film, 8-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak festivalin “Competition 1-2” bölümünde yarışacak. Başrollerini Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçim Bilgin ve Bora Akkaş’ın paylaştığı film, 50’li yaşlardaki beyaz yakalı bir adam ve 20’li yaşlardaki bir kızın hikayesine odaklanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda İrem Sak, Necip Memili, Alican Yücesoy, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan, Esra Ruşan ve Gürberk Polat da yer alıyor.
8
Kanunu kendi çaldı
Özge Doğru’nun yeni şarkısı “Esaret”, yarın DMC etiketiyle çıkıyor. Sözlerine Can Tosun’un imza attığı şarkının müziğini Turaç Berkay Özer hazırladı. Aynı zamanda kanun sanatçısı olan Doğru, şarkıda kullanılan elektro kanunu kendisi çaldı. Single’ın klibi, Halil Güzel yönetmenliğinde Çatalca’da çekildi.
9
Yarın akşam sahnede
Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Suit-Düğün Dündü Bugün Bugün” oyunu, Trump Sahne’de seyirciyle buluşuyor. Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sarp Bozkurt ve Şeyda Terzioğlu’nun rol aldığı iki perdelik oyun, yarın akşam saat 20.30’da sahnelenecek. Evlilik öncesinde hazırlık yapan bir çiftin yaşadığı olayları konu alan komedi oyunu, “Evlenmek için seçtiğiniz kişi doğru insan değilse ne olur?” sorusuna yanıt arıyor.