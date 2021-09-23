Demet Özdemir ile Hazal Filiz Küçükköse pişti oldu

Stil farkı Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam Ulus 29’da düzenlenen etkinliğe katıldı. Oyuncu, davette Jacquemus marka yeşil renkli bir bluzla boy gösterdi. Aynı bluzu daha önce Demet Özdemir de giymişti.Küçükköse, bu ‘pişti’yle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Bu, dünya çapında çok trend olan bir parça. Ben de öyle giydim yani. Paylaşımlardan sonradan fark ettim ama sonuçta stil farklı. Herkesin kendi yorumu.”