Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Aşkına kavuştu Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur yaşamını yitirdi. Müslüm’süz geçirdiği 7 senenin ardından büyük aşkına kavuştu. Bu efsane aşk için ne diyorsunuz?



Cengiz Semercioğlu:

Muhterem Nur’un “Müslüm” filminin galasında rahmetli Müslüm Gürses’in balmumu heykelini ilk gördüğü an yaşadığı duyguya tanıklık etmiştim. En son da orada görmüştüm. O zaman anladım ki Muhterem Hanım’ın Müslüm’süz yaşadığı her an büyük bir azap. 7 yıl aradan sonra sevdiğine kavuştu. Allah her ikisine de gani gani rahmet eylesin.



Ömür Gedik:

Az bulunur aşklardanmış onlarınki. Herkes öyle anlatıyor. Filmde de izlemiştik zaten. Muhterem hanım Müslüm’süz bir dünyada hep onun hasretiyle yaşadığını söylemişti. Şimdi kavuştular. Bize de geriye örnek alınası bir aşk hikayesi bıraktılar.



Onur Baştürk:

İçinden şiddet geçmiş bir aşkı ne kadar “efsane bir aşk” diye nitelemeli, ben pek emin olamıyorum. Ama aşk sadece aşktır, onlarınki de birbirinden kopamayan türden, tutkulu bir aşktı. Sonunda birbirlerine kavuştular diye düşünüyorum.