Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'
“Evde kal” kampanyasına destek veren Demet Akalın, hafta sonu kızıyla arabada Boğaz turu yaparken görüldü. Belgrad Ormanları’na giden vatandaşı eleştirirken, Demet’e ne diyeceğiz?
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1
Ömür Gedik: Arabadan inmediyse sorun yok diyeceğim ama “evde vakit geçirin” çağrısı yaptığı gün de Boğaz turuna çıkmasaymış keşke.
Onur Baştürk: Boğaz turunu sadece arabasıyla yapıp evinde döndüyse, yürüyüş yapan kalabalıklar arasına karışmadıysa, oturup bir yerde kızıyla piknik yapmadıysa aslında bir sakıncası yok yaptığının. Önemli olan kalabalıkların bir araya gelmesi. Bundan kaçınmak gerekiyor. Ama arabanla gezip dolaşabilirsin. Ki sanırım arabası olanlar en çok bunu yapıyor.
2
Cengiz Semercioğlu:
Valla şu sıralar Demet Akalın’dan çok, Pınar Akalın’ın ne yaptığı ilgilendiriyor beni. Pınar Akalın moleküler biyolog, bir bilim insanı ve Covid-19 tanısı koyacak sağlık kitlerini üretiyor. Diğer Akalın’a gelecek olursak... İstediğimiz tek şey var; dışarı çıkmayarak Pınar Hanım ve diğer tüm sağlıkçıların çabalarına saygı göstermeniz...
3
Sezen’den konser bekliyoruz
Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan “evde kal” çağrıları sanatçıları sosyal medya üzerinden konser vermeye yöneltti. Başta Yalın olmak üzere pek çok sanatçı canlı konserler veriyor her akşam. Ne diyorsunuz sanatçıların bu çabasına? Siz en çok kimin konserini izlemek istersiniz?
Onur Baştürk: Yalın’ın başlattığı evden canlı yayın konserlerine diğer sanatçıların da katılması harika bir şey. Çünkü bu konserlerle insanlar moral buluyor. Hem de sevdiği sanatçıların da evde oturduğunu görerek bir anlamda kendini yalnız hissetmiyor. Sezen Aksu’yu izlemek isterdim. Lonca stüdyosundan şahane bir canlı yayın konserini tüm hayranları bayıla bayıla izleyecektir.
4
Ömür Gedik: Sanatçıların bu konserleri evlerinde oturan insanlara bir nefes, bir motivasyon, bir eğlence oluyor. Gayet güzel ve yerinde buluyorum bu hareketi. Yurtdışında da benzer şeyler yapılıyor. Miley Cyrus’ın Instagram’dan canlı yayınla yaptığı konuklu talk show’u da gayet güzel, tavsiye ederim. Konsere gelince, canlı yayında Sezen Aksu’yu dinlemek isterim. Sahneyi bırakmıştı, uzun zamandır yoktu ama belki evinden bir konserle hasret gidermemizi sağlar.
Cengiz Semercioğlu: Belki de bambaşka duyguları, hırstan, koşuşturmacadan uzak bir dünyayı keşfetmemize sebep olacak bu virüs. Evlerden verilen konserlerdeki samimiyet, sıcaklık da bunlardan biri. Bazen senkron tutmuyor, bazen detone oluyorlar, bazen yanlış söylüyorlar ama olsun izlediğimiz en güzel konserler bunlar. Çünkü içinde insana dair en önemli şey saklı, samimiyet ve sevgi...
5
Sakin ol şampiyon!
Açık havada spor yaparken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Hacı Sabancı, dışarıda olmasına tepki gösteren takipçisine öyle bir yanıt verdi ki, sosyal medyada olay yarattı. Magazin Konseyi, Sabancı’nın “Sakin ol champ. Evdeyim” yanıtını yorumladı.
Cengiz Semercioğlu: Yahu evi Boğaz’ın kenarındaysa adam ne yapsın? Evinin önünden fotoğraf paylaşmış. Hadi oranın ev olduğunu anlamadın, altındakiyle nasıl sokağa çıkıp gezeceğini zannettin ey takipçi!
Onur Baştürk: Milletin aklına deniz kenarındaki o yerin Hacı’nın evi olacağı gelmemiş. Hacı evde kalanlar arasında en şanslılardan biri. Ama bunu paylaşmasa daha mı iyiydi acaba?
Ömür Gedik: Abartılacak bir durum göremiyorum. Evinin önünde spor yaparken çektirdiği fotoğrafı sosyal medyaya koymuş. Takipçisi de yanlış anlamış, hepsi bu...
6
Konsey’in ev hayatı
“Evde kal Türkiye” dediğimiz için Magazin Konseyi olarak bu hafta bir araya gelemedik. Peki biz evde günlerimizi nasıl geçiriyoruz, anlatalım...
Onur Baştürk: Nasıl geçirelim? Yemek, bulaşık, çamaşır, marketten aldıklarımı sirkeyle silmeyle, yazılarımı her gün düzenli olarak yazmayla, arkadaşlarımla 1 saate varan FaceTime görüşmeleri yapmakla, kitap okumayı denemeye çalışmakla geçiyor. En güzeli de online yoga ve egzersiz dersleri alıyorum. Yaza gayet fit gireceğim, o kesin! Tabii yaza salgın biterse o fit vücudun da bir anlamı olacak...
Cengiz Semercioğlu: Cuma gününe kadar TV8’e programa gidiyor, öğlen 12.00’den sonra eve kapanıyordum. Show Radyo’ya birkaç gün ara vermiştim. Hafta sonu market dışında evden çıkmadım. Ve daha çok haber takip ederek geçti zaman. Bir de bolca üçüncü sınıf matematik çalıştım. Malum okullar kapalı olunca çocuklara ders çalıştırmak ebeveynlere düşüyor. Evde iki çocuk olunca da zaman daha hızlı akıyor.
Ömür Gedik: Uyarıların yapılmaya başladığı hafta başından beri kedi ve köpeklere mama vermek dışında burnumun ucunu bile çıkarmadım dışarıya. Çok özlememe rağmen anne ve babamın evine de gitmedim. Çünkü biliyorum ki sosyal mesafe konusunda en çok dikkat etmemiz gereken kişiler onlar. Evde ne yaptığıma gelince; koronavirüsle ilgili her makaleyi okuyorum, WhatsApp gruplarında güncelleniyorum, müzik dinliyorum, spor yapıyorum ve hayvanlarla birlikte daha fazla vakit geçirmenin keyfini çıkarıyorum.
7
Aşkına kavuştu
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur yaşamını yitirdi. Müslüm’süz geçirdiği 7 senenin ardından büyük aşkına kavuştu. Bu efsane aşk için ne diyorsunuz?
Cengiz Semercioğlu: Muhterem Nur’un “Müslüm” filminin galasında rahmetli Müslüm Gürses’in balmumu heykelini ilk gördüğü an yaşadığı duyguya tanıklık etmiştim. En son da orada görmüştüm. O zaman anladım ki Muhterem Hanım’ın Müslüm’süz yaşadığı her an büyük bir azap. 7 yıl aradan sonra sevdiğine kavuştu. Allah her ikisine de gani gani rahmet eylesin.
Ömür Gedik: Az bulunur aşklardanmış onlarınki. Herkes öyle anlatıyor. Filmde de izlemiştik zaten. Muhterem hanım Müslüm’süz bir dünyada hep onun hasretiyle yaşadığını söylemişti. Şimdi kavuştular. Bize de geriye örnek alınası bir aşk hikayesi bıraktılar.
Onur Baştürk: İçinden şiddet geçmiş bir aşkı ne kadar “efsane bir aşk” diye nitelemeli, ben pek emin olamıyorum. Ama aşk sadece aşktır, onlarınki de birbirinden kopamayan türden, tutkulu bir aşktı. Sonunda birbirlerine kavuştular diye düşünüyorum.
8
Ne izlesek?
Eve kapalı günlerde izlediğiniz, tavsiye edeceğiniz diziler var mı?
Ömür Gedik: Müthiş bir Kore dizisi olan “Crash Landing on You” ve gerek kadın-erkek farklılıkları gerekse de farklı yaş aralıklarındaki insanların özellikleri ile ilgili şahane izlenimler ve bilgiler veren “100 Humans” belgeseli, benim tavsiye edeceklerim arasında.
Cengiz Semercioğlu: “Virus”, “Pandemic” günümüze uyan ne varsa seyrettim şu son dönemde. Ama çok heyecan verici şeyler olduğunu söyleyemem. “Prison Break”in son sezonunu tamamlıyorum ben.
9
Onur Baştürk:
İspanyol dizisi “Elite”i tavsiye ederim. Ben üçüncü sezonunu yeni bitirdim. Onun dışında “Altered Carbon”un ikinci sezonuna başladım. Ama daha dizilere odaklanabilmiş değilim. Daha çok YouTube’da güncel komplo teorisi videolarını izliyorum.
10
Büyük sorumsuzluk
Koronavirüse iyi geldiği söylenen vitaminin reklamını sosyal medyada ünlüler yaptı. Oysa tanıttıkları ürünü çıkaran firmanın adresinin bile “yalan dolan mahallesi” olarak yazıldığı ortaya çıktı. Ünlülerin bu sorumsuzluğu hakkında ne diyorsunuz?
Cengiz Semercioğlu: Merak ediyorum buradan aldıkları 3-5 bin liraya hangisinin ihtiyacı var? Değer mi? Hele ki böyle kritik bir dönemde insanların sağlığıyla oynayanların ekmeğine sırf 3-5 kuruş kazanacağız diye yağ sürmek vicdanlarını sızlatmıyor mu? Ünlülerin sosyal medyadan bilip bilmeden sağlık ürünü tanıtmasını her zaman eleştirdik ama böyle bir dönemde bunu yapmaları gerçekten büyük ayıp.
Onur Baştürk: Gerçekten büyük sorumsuzluk. Bu tatsız dönemi para kazanmak uğruna böyle fırsatlara çevirmeye çalışmak, sonra da eline yüzüne bulaştırmaktır yapılanın adı. Hayır o parayı da kazanmayın, evde oturun biraz! Ya da önce bir araştırın bu neyin nesidir diye. Büyük şuursuzluk!
Ömür Gedik: İnsan sağlığıyla ilgili her şeye çok dikkat etmek lazım. Korona gibi ciddi bir konuda yalandan umut veren bir ürünün gerçekliğini sorup araştırmadan reklam yapmak doğru değil. Bu tip reklamlara devlet denetimi gelmeli.
11
Karantina günlerinin popüler uygulamaları
Bu dönemde evde en çok kullandığınız 5 uygulama nedir?
Onur Baştürk: Tabii ki başta Instagram. Sonra arkadaşlarımla çoklu görüşme yapmak için House Party ve Zoom. Sonra Twitter. Ardından YouTube. Udemy’yi de tavsiye ederim. Online kurslar var içinde.
Ömür Gedik: Attığım adımları sokak hayvanlarına yardıma dönüştüren Helpsteps, evde iki kişiyle bile oynanabilen Tahmin Et oyunu, videolarımı editlediğim IMovie, Instagram ve Twitter.
Cengiz Semercioğlu: 1) Whatsapp, 2) Instagram, 3) Storytel, 4) Twitter diye gidiyor. O değil de en çok kullandığımız İBB Trafik, Yandex, Bitaksi, Martı gibi uygulamalar nasıl devre dışı kaldı. Evde daha fazla canlı yayınlar, tiyatrolara, müze gezintilerine bakar olduk...