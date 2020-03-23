Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Konsey’in ev hayatı “Evde kal Türkiye” dediğimiz için Magazin Konseyi olarak bu hafta bir araya gelemedik. Peki biz evde günlerimizi nasıl geçiriyoruz, anlatalım...



Onur Baştürk:

Nasıl geçirelim? Yemek, bulaşık, çamaşır, marketten aldıklarımı sirkeyle silmeyle, yazılarımı her gün düzenli olarak yazmayla, arkadaşlarımla 1 saate varan FaceTime görüşmeleri yapmakla, kitap okumayı denemeye çalışmakla geçiyor. En güzeli de online yoga ve egzersiz dersleri alıyorum. Yaza gayet fit gireceğim, o kesin! Tabii yaza salgın biterse o fit vücudun da bir anlamı olacak...



Cengiz Semercioğlu:

Cuma gününe kadar TV8’e programa gidiyor, öğlen 12.00’den sonra eve kapanıyordum. Show Radyo’ya birkaç gün ara vermiştim. Hafta sonu market dışında evden çıkmadım. Ve daha çok haber takip ederek geçti zaman. Bir de bolca üçüncü sınıf matematik çalıştım. Malum okullar kapalı olunca çocuklara ders çalıştırmak ebeveynlere düşüyor. Evde iki çocuk olunca da zaman daha hızlı akıyor.



Ömür Gedik:

Uyarıların yapılmaya başladığı hafta başından beri kedi ve köpeklere mama vermek dışında burnumun ucunu bile çıkarmadım dışarıya. Çok özlememe rağmen anne ve babamın evine de gitmedim. Çünkü biliyorum ki sosyal mesafe konusunda en çok dikkat etmemiz gereken kişiler onlar. Evde ne yaptığıma gelince; koronavirüsle ilgili her makaleyi okuyorum, WhatsApp gruplarında güncelleniyorum, müzik dinliyorum, spor yapıyorum ve hayvanlarla birlikte daha fazla vakit geçirmenin keyfini çıkarıyorum.