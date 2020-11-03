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Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 08:52 | 

Demet Akalın'ın boynuna ne oldu? 'Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!'

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Demet Akalın yine şaşırttı. Akalın, Instagram hesabından kendisine yöneltilen 'Boynuna ne oldu?' sorusuna yanıt verdi. Gençlik aşısı yaptırdığını ancak alerjik bir bünyeye sahip olduğunu belirten Demet Akalın, 'Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!" diyerek de mesaj verdi.

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Şarkıcı Demet Akalın, takipçilerinin gözünden kaçmayan bir detaya açıklık getirdi.

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Akalın, yaptırdığı estetik müdahaleden sonra boynunun halini paylaşarak uyarılarda bulundu.

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“Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!” diyen Demet Akalın, “Tanımadığınız güvenmediğiniz hekim bile olsa yaptırmayın! Israr edenlerden lütfen uzak durun!” açıklamasında bulundu.

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Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda da, "Estetiksiz fena değilim inanmayan Hira'ya baksın" notuyla takipçilerini yıllar öncesine götürmüştü.

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48 yaşındaki Akalın'ın estetiksiz hali Ebru Gündeş'e benzetilmişti.

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