Demet Akalın'ı takip etmeyi neden bıraktı! Sıla ilk kez konuştu

EŞİ İSTEMİŞ OLABİLİR



Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Demet Akalın, Sıla'nın bu davranışı sonrası, 'Sıla ile aramızda sorun yok ben onu çok seviyorum. Beni takip etmeyi bıraksa da önemli değil, ben onun her zaman yanındayım o da benim her zaman yanımda oldu.