Demet Akalın'dan Hakan Altun'a gönderme: Söz başka bir şey be ağa...
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Hakan Altun İbo Show için İstanbul'a geldi. Altun'un daha önce Demet Akalın ve Alişan'ı reddetmesi gündem olmuştu.
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Emel Müftüoğlu'nun doğum günü için geldiği mekandan çıkarken magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.
Bodrum'da yaşayan Hakan Altun, İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'a konuk olmak için İstanbul'a geldiğini söyledi.
Hakan Altun daha önce Demet Akalın ve Alişan'a davet edilmişti. Ancak Altun "Bodrum'da yaşadığım ve pandemi sebebiyle 2020 yılında şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine" yanıtını vermişti. Altun'un diğer programa katılmak istemediği de bu açıklamayla ortaya çıktı.
'SÖZ BAŞKA BİR ŞEY BE AĞA'
Geçtiğimiz gün de bir programa konuk olan Hakan Altun'un bu tavrı Demet Akalın'ı kızdırdı. Bir sosyal medya kullanıcısının sözlerine cevap veren Akalın, "riskli gruptayım, kalabalığa girmemem' sanırım tam böyle demiştin! Vallahi umurumda değil! Söz başka bir şey be ağa..."
Son olarak Arıkan’ın takma saç sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti. Arıkan, takipçisinin ‘Ya saçınız gerçekten takma mı?’ sorusuna karşılık olarak ‘Sensin takma. Kıskanılıyorum’ notunu yazdı.
Enis Arıkan’ın esprili cevabı hayranlarını güldürdü.
Mustafa Aksakallı, fit vücuduyla sosyal medyada şov yaptı. Ancak bu kare, sevgilisi Ezgi Mola’yı kızdırdı: “Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak...”
Ancak Aksakallı'nın vücut şovu sevgilisi Ezgi Mola'yı fena kızdırdı. Sempatik oyuncu, evlilik hazırlığında olduğu Aksakallı'nın paylaşımına şu yorumu yaptı: "Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak."
Ezgi Mola'nın esprili paylaşımı kısa süre büyük ilgi gördü. Mesaj binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
'Resmi kim çekti Gonca?'
Sosyal medya hesabından peş peşe köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaşan Gonca Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu son olarak küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı. Fotoğrafı gören SedaSayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca?" dedi.
Oyuncu Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’ye 1 milyon liralık araç hediye ettiği haberleri çıktıktan sonra bir sosyal medya kullancısı Instagram’da ‘Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle’ diye yazdı. Abazi, “Kötülük düşünen kötülük bulsun” diye cevap verdi.
Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'ye hediye ettiği araba olay oldu. Tolgahan Sayışman 1 milyon 700 bin TL’ye son model bir cip aldı.
Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL’lik modelini hediye etti. Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan ‘ETA’ (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.
Çıkan haberlerden sonra Sayışman'a sosyal medyadan çirkin yorumlar geldi. Almeda, bir takipçisinin yaptığı "Tez zamanda kaza geçirip ölmeniz dileğiyle" yorumuna sert cevap verdi:
"İşte böyle ruh hastaları var. Kötülük düşünen kötülük bulsun."
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