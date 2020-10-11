Demet Akalın "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı...
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Babasının fotoğraflarını paylaşan Akalın altına "2 yaşında babasını kaybeden kız çocuğu babasını nasıl hatırlar?" notunu düştü
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BENGÜ
Bir kız çocuğu annesi olarak ; her kız çocuğunun eğitim alabildiği, tüm bireylerle eşit şartlarda,özgür ve hür iradesiyle yaşayabildiği ve tüm hayallerine koşabildiği bir dünya diliyorum❣️👭🌸
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Kızlar dünyanın her yerinde dünyayı değiştirmeye devam ediyor!Kızlar korunma haklarını istiyor. Kızlar erken yaşta evliliğe, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, eğitime erişimdeki eşitsizliğe, kadına ve kız çocuğuna karşı şiddete, iklim değişikliğine karşı savaşıyor. Ve durmayacaklar.
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PINAR ALTUĞ
Ömür boyu arkanda gölgen olurum
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HİLAL ÖZDEMİR
Hem bizim hem de tüm kız kardeşlerimizin günü kutlu olsun 💛🐥🌸 Dünya, biz oldukça yaşanılası bir yer
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GÜL SUNAL
Bu miniğimin de Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun
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AYŞE CAN TATARİ
Hoş geliyorsun kız çocuğum 🍒Günün kutlu olsun!Elim de hep karnımda, evet. Elimin altında bir dünya var
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EMİNE ÜN
#dünyakızçocuklarıgünü kutlu olsun❤️🧿😍
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MESUT AKUSTA
Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek!Yarınlarımıza sahip çıkmak, yarınlarımızı güçlü kılmak için, Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun❤️
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İNCİ PARS
Çok şükür 🙏🏼🧿 #dünyakızçocuklarıgünü bu gülüşlerin,bildiğimiz ötesi yok..
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İPEK AÇAR
Bugün #dünyakızçocuklarıgünü imiş. Kız erkek Allah bütün evlatların yolunu, bahtını açık etsin inşallah hepsinin her daim yüzleri gülsün
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HAKAN AYSEV
Tüm Dünya Kız çocukları ve Can kızımın bu anlamlı günü kutlu olsun,,,🌹 Can kızım,iyilikler hep yanında,yolun açık ve aydınlık olsun,Seni Çok Seviyorum