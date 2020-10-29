Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’in fotoğraflarına Hira’lı gönderme!

DEMET AKALIN'DAN TEPKİ Aracının lastiklerini şişirirken objektiflere yansıyan Özdemir'in bu görüntüsü olay oldu. Demet Akalın'ın bir programda "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" açıklaması yeniden gündeme geldi.