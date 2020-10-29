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Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 15:39 | 

Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’in fotoğraflarına Hira’lı gönderme!

Bestemsu Özdemir, önceki gün Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda aracının lastiğini şişirirken objektife yansıdı. Özdemir, 'Böyle ufak tefek şeyler için kimseye ihtiyaç duymam. Kendim hallederim" dedi. Ünlü oyuncunun bu sözleri geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın tartışma yaratan açıklamasını yeniden gündeme getirdi.

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1OYUNA GİDERKEN FARK ETTİ
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OYUNA GİDERKEN FARK ETTİ

Bestemsu Özdemir’in rol aldığı “Türbülans” adlı oyun, önceki akşam Profilo Kültür Merkezi’nde perde açtı. Kültür merkezine giderken aracının lastiklerinden birinin havasının indiğini fark eden oyuncu, Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda durdu.

2ERKEK ARKADAŞIM YOKSA ...
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ERKEK ARKADAŞIM YOKSA ...

İnen lastiği hava pompasıyla şişiren Özdemir, “Böyle işleri erkek arkadaşım yoksa kendim hallediyorum” dedi. Bir süredir Can Aydın’la ilişki yaşayan oyuncu, acelesi olduğunu söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı.

3DEMET AKALINDAN TEPKİ
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DEMET AKALIN'DAN TEPKİ

Aracının lastiklerini şişirirken objektiflere yansıyan Özdemir'in bu görüntüsü olay oldu. Demet Akalın'ın bir programda "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" açıklaması yeniden gündeme geldi.

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Bir magazin sayfasının fotoğrafının altına yorum yapan Akalın kendini şu sözlerle savundu; Yalnız bu hava basmayı 6 yaşındaki kızım da yapar!

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Göndermeyi iadeli geri gönderiyorum! Not; Bizim yolda kalan kız arkadaşımın arabasını gelen yol servisi(3 erkek) 5 saatte çekebildi! İyi günler…

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