Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’in fotoğraflarına Hira’lı gönderme!

Bestemsu Özdemir, önceki gün Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda aracının lastiğini şişirirken objektife yansıdı. Özdemir, 'Böyle ufak tefek şeyler için kimseye ihtiyaç duymam. Kendim hallederim" dedi. Ünlü oyuncunun bu sözleri geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın tartışma yaratan açıklamasını yeniden gündeme getirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
OYUNA GİDERKEN FARK ETTİ
Bestemsu Özdemir’in rol aldığı “Türbülans” adlı oyun, önceki akşam Profilo Kültür Merkezi’nde perde açtı. Kültür merkezine giderken aracının lastiklerinden birinin havasının indiğini fark eden oyuncu, Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda durdu.
2
Abone Ol
ERKEK ARKADAŞIM YOKSA ...
İnen lastiği hava pompasıyla şişiren Özdemir, “Böyle işleri erkek arkadaşım yoksa kendim hallediyorum” dedi. Bir süredir Can Aydın’la ilişki yaşayan oyuncu, acelesi olduğunu söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı.
3
Abone Ol
DEMET AKALIN'DAN TEPKİ
Aracının lastiklerini şişirirken objektiflere yansıyan Özdemir'in bu görüntüsü olay oldu. Demet Akalın'ın bir programda "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı. Hemen kocamı aradım. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" açıklaması yeniden gündeme geldi.
4
Abone Ol
Bir magazin sayfasının fotoğrafının altına yorum yapan Akalın kendini şu sözlerle savundu; Yalnız bu hava basmayı 6 yaşındaki kızım da yapar!
5
Abone Ol
Göndermeyi iadeli geri gönderiyorum! Not; Bizim yolda kalan kız arkadaşımın arabasını gelen yol servisi(3 erkek) 5 saatte çekebildi! İyi günler…