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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 12:28 | 

Demet Akalın'dan AKUT'a bağış

İzmir’de yaşanan depremin ardından enkaz çalışmaları devam ederken Aleyna Tilki’nin sosyal medyada kendi fotoğrafını paylaşması Demet Akalın’ı sinirlendirdi. Tilki’nin Akalın’a cevabı Kızılay’a bağış yapmak oldu. Akalın da AKUT'a yaptığı bağışın dekontunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın, Türkiye’yi yasa boğan İzmir depremi sonrasında sosyal medya hesaplarında sadece yardım kampanyalarıyla ilgili paylaşımlar yapmak gerektiğini savundu.

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Akalın, Instagram profilinde gündem dışı bir şekilde kendi fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki’ye de tepki gösterdi. Ünlü popçu, Tilki’nin gönderisine “Resimden çok şu AKUT’u paylaşsan inan faydası olur” yorumunu yazdı ve binlerce beğeni aldı. Akalın’ın yaptığı yorumu haklı bulanların yanı sıra tepki gösterenler takipçiler de oldu.

3Yardım mesajını paylaştı
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Yardım mesajını paylaştı

Aleyna Tilki ise önce Akalın’a yanıt vermedi daha sonra sosyal medya hesabından AKUT yerine Kızılay’a yardım ettiğini gösteren mesajların ekran görüntülerini paylaştı. Genç şarkıcı, Instagram’ın hikâye bölümünde paylaştığı fotoğraflara “Deprem yaz, 2868’e gönder” notunu yazdı.

4AKUTA 5 BİN TL BAĞIŞLADI
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AKUT'A 5 BİN TL BAĞIŞLADI

Sosyal medya hesabından AKUT için bağış çağrısı yapan popçu Demet Akalın, derneğe 5 bin TL bağışta bulundu. Akalın, bağış dekontunun fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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