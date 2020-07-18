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Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 08:03,

Demet Akalın: Yandaki evi okul yapacağım

Demet Akalın, pandemi sürecinde ara verdiği İstanbul konserlerine yeniden başladı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Ünlü popçu 5 ay sonra önceki akşam İstanbullu sevenleriyle buluştu. Ataşehir’deki Muamma’da sahneye çıkan Akalın, yılan motifli ayakkabısıyla dikkat çekti.

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“Esra (Balamir) yılbaşında Paris’e gitmişti. Ona kredi kartımı verdim, outlet’ten aldı. Son Valentino’lar” diyen Akalın, bir muhabirin “Hayatımdaki yılanları ayağımın altına alırım mesajını mı veriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna çok güldü.

3Yandaki evi okul yapacağım
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Yandaki evi okul yapacağım

Demet Akalın, “Kızınız Hira okula başlayacak, yurtdışında okumasını ister misiniz” sorusuna da yanıt verdi.

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“Hiç öyle hayallerim yok. Ama eylül ayında okullar açılmazsa, yandaki evi sınıf yapacağım. Özel bir hoca tutacağım, iki-üç arkadaşıyla orada okusun.”

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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