Demet Akalın: Yandaki evi okul yapacağım

Ünlü popçu 5 ay sonra önceki akşam İstanbullu sevenleriyle buluştu. Ataşehir’deki Muamma’da sahneye çıkan Akalın, yılan motifli ayakkabısıyla dikkat çekti.
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“Esra (Balamir) yılbaşında Paris’e gitmişti. Ona kredi kartımı verdim, outlet’ten aldı. Son Valentino’lar” diyen Akalın, bir muhabirin “Hayatımdaki yılanları ayağımın altına alırım mesajını mı veriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna çok güldü.
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Yandaki evi okul yapacağım
Demet Akalın, “Kızınız Hira okula başlayacak, yurtdışında okumasını ister misiniz” sorusuna da yanıt verdi.
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“Hiç öyle hayallerim yok. Ama eylül ayında okullar açılmazsa, yandaki evi sınıf yapacağım. Özel bir hoca tutacağım, iki-üç arkadaşıyla orada okusun.”