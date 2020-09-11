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Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 10:28 | 

Demet Akalın ve Alişan'a “Müziği bıraktım” diyen Hakan Altun’muş!

Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey, “Demet Akalın ile Alişan yeni şovları ‘Sabah Sabah'ta yaşadıkları konuk meselesini gündeme taşımış; ‘Müziği bıraktım deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran var’ demişti. O kişinin Hakan Altun olduğu ortaya çıktı. Altun yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
1İşte Savaş Özbeyin yazısı ve Hakan Altunun açıklaması..
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İşte Savaş Özbey'in yazısı ve Hakan Altun'un açıklaması..

Demet Akalın ile Alişan yeni şovları “Sabah Sabah”ta yaşadıkları konuk meselesini gündeme taşımış; “Müziği bıraktım deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran var” demişti. O kişi Hakan Altun’muş.

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Sabah Sabah” programını yapan Demet Akalın ve Alişan, ilginç bir çıkış yapıp şöyle demişti:

“İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar, ‘müziği bıraktım’ diyorlar. Bunu dedikten 1 hafta sonra şarkı çıkaranlar var.”

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Ben de çarşamba günkü yazıma “Demet Akalın programına neden konuk bulamıyor?” başlığını atıp, pandemiden sosyal medyaya kadar bazı zorlaştırıcı faktörleri sıralamıştım.

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En çok da kaytarmak için “Müziği bıraktım” deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran kim, onu merak etmiştim.
E neresinden baksanız komik çünkü... Bütün oklar da Hakan Altun’u işaret ediyordu.
Demet Akalın’la yazıştık, o ismin Hakan Altun olduğunu doğruladı.

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Hakan Altun da bir sosyal medya açıklaması yaptı: “Sevgili Demet ve Alişan beni davet etti ama pandemi sebebiyle 2020’de şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben. Bir yanlış anlaşılma... Ölürüm de müziği bırakamam.”

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Bu açıklama durumu kurtarır mı? E şimdi “Sağlık nedeni” diyor, “Yanlış anlaşılma” diyor; eğer geniş gönüllü bakarsanız kurtarır.

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Biri birini başından savmak, sallamak, buluşma, sinema, yemek için ekmek mi istiyor?

Bahane hazır: “Pampa ben müziği bıraktım.”

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Savaş ÖZBEY
Savaş ÖZBEY
sozbey@hurriyet.com.tr
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