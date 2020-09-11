Demet Akalın ve Alişan'a “Müziği bıraktım” diyen Hakan Altun’muş!
Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey, “Demet Akalın ile Alişan yeni şovları ‘Sabah Sabah'ta yaşadıkları konuk meselesini gündeme taşımış; ‘Müziği bıraktım deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran var’ demişti. O kişinin Hakan Altun olduğu ortaya çıktı. Altun yanlış anlaşıldığını açıkladı.
İşte Savaş Özbey'in yazısı ve Hakan Altun'un açıklaması..
Demet Akalın ile Alişan yeni şovları “Sabah Sabah”ta yaşadıkları konuk meselesini gündeme taşımış; “Müziği bıraktım deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran var” demişti. O kişi Hakan Altun’muş.
Ben de çarşamba günkü yazıma “Demet Akalın programına neden konuk bulamıyor?” başlığını atıp, pandemiden sosyal medyaya kadar bazı zorlaştırıcı faktörleri sıralamıştım.
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