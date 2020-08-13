Demet Akalın, Survivor Evrim'in annesini kızdırmıştı...Bakın ne hediye etmiş?

Yarışmayı başından beri yakından takip eden Demet Akalın ise Evrim’in bu paylaşımını Twitter hesabına taşıyarak, Nisa’ya olan desteğini elenmiş olsa da bir kez daha göstererek ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Ayy sen şimdi dalga mı geçtin Nisa’yla! Seni sevip desteklemekten nasıl nefret ettik son bir ay bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu ya sen?”