MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDemet Akalın: Serenay insan değil
GeriMagazin Demet Akalın: Serenay insan değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 19 Mart 2021 - 07:00 | 

Demet Akalın: Serenay insan değil

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları beğenmediği Serenay Sarıkaya’yı bu kez iltifat yağmuruna tuttu.

2TÜRKİYEDE TEK

TÜRKİYE'DE TEK

Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Demet Akalın, “Botoks yaptırdım” dedi. Serenay Sarıkaya’nın Maldivler’den paylaştığı fotoğraflarda ışığı beğenmeyen ve bunu o karelerin altına yorum yazarak dile getiren ünlü şarkıcı, oyuncuyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu: “Serenay insan mı? Serenay insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye’de tek.” ◊ Sayit DURMAZ

3ALİŞANA ALAYIM

ALİŞAN'A ALAYIM

Demet Akalın’a “Ece Erken, Alişan’la barışmanızla ilgili bazı açıklamalarda bulundu, ne diyeceksiniz?” sorusu yöneltildi. Yanıt vermeyen ünlü şarkıcı, yakındaki mağazanın önünde duran oyuncak ayıyı göstererek espri yaptı: “Alişan deyince şunu alasım geldi!”

4KİLO ALDI YAZMAYIN

"KİLO ALDI" YAZMAYIN

Oyuncu Rıza Kocaoğlu önceki gün Kadir Çermik’le Cihangir’de görüntülendi. Kocaoğlu, poz verirken esprili bir şekilde şunları söyledi: “Çok merak ediyorum, bu fotoğrafa ne başlık yazacaksınız. Lütfen, ‘şişko, kilo aldı’ yazmayın. Şimdi buradan sete gidiyoruz, sabaha kadar çalışacağız.” ◊ Sayit DURMAZ

5MASKEYİ UNUTMADI

MASKEYİ UNUTMADI

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy Balıkçısı’nda akşam yemeği yedi. Çilingiroğlu, mekan çıkışında maskesini takmayı unutmadı. ◊ Sayit DURMAZ

6YENİ YETENEKLER İÇİN İŞBİRLİĞİ

YENİ YETENEKLER İÇİN İŞBİRLİĞİ

Vahide Perçin ve Altan Gördüm tarafından kurulan Akademi 35 Buçuk, Med Yapım’la işbirliğine giderek sektörde istihdam yaratacak oluşuma imza attı. Med Yapım, Akademi 35 Buçuk’taki öğrencilere devam eden ya da başlayan projelerinde staj yapma imkanı sunacak. Öğrenciler ayrıca eğitim sürelerinde sektörün önemli isimleriyle tanışma ve deneyimlerinden faydalanma imkanı bulacak. Akademi, sahne önü ve arkası öğrencileri yetiştirmek için seçmelere başladı. ◊ Sayit DURMAZ

7İZMİRDEKİ EVİMİ ÖZLEDİM

İZMİR'DEKİ EVİMİ ÖZLEDİM

Gizem Karaca önceki gün Nişantaşı’nda yüz bakımı yaptırdı. Kemal Ekmekçi ile evli olan oyuncu, “Yüz bakımı yaptırdım. Şimdi eşimi bekliyorum” dedi. Karaca, oynadığı dizi nedeniyle bir süredir İstanbul’da olduğunu söyledi: “Dizi nedeniyle kaç aydan beri İstanbul’dayım. İzmir’deki evimi ve sakinliği çok özledim.” ◊ Sayit DURMAZ

8KIZINDAN KAYAHAN PROGRAMI

KIZINDAN KAYAHAN PROGRAMI

BESTE Açar, 2015 yılında vefat eden babası usta sanatçı Kayahan’ın anısına bir televizyon programı çekmeye hazırlanıyor. Önceki gün Vadistanbul’da yapımcı sevgilisi Görkem Uludüz ile görüntülenen Açar, program hakkında toplantı yaptıklarını söyledi. Ünlü sanatçıların Kayahan şarkılarını seslendireceği ve onunla ilgili anılarını anlatacağı programda sunuculuk yapacağını belirten Beste Açar, “Babamı gerçekten çok özledim. Onun hatırasını yaşatmak istiyorum. Bu proje herkese iyi gelecek. Bugün detayları görüştük, daha bir heyecanlandım. Görkem bu süreçte bana çok destek oluyor sağ olsun” dedi.

9SELİNİN TEKNESİNİ GİYDİRECEĞİM

SELİN'İN TEKNESİNİ GİYDİRECEĞİM

Pınar Altuğ önceki gün Akmerkez’deki ev ve tekne tekstili ürünleri satan yeni mağazasında Selin Ciğerci’yi ağırladı. Altuğ, “Yeni bir mağaza olduğu için mutlaka eksik şeyler oluyor. Mağazanın düzeni için uğraşıyorum. Yakında Selin’in teknesini giydireceğim. Sonra size teknede poz verecek” dedi. Ciğerci ise zayıflamak için çok çabaladığını söyledi: “Size poz vermek için zayıflıyorum. Pınar Altuğ gibi olmayı hedefliyorum.” ◊ Deniz BOY

10HAYATIMDA KİMSE YOK

HAYATIMDA KİMSE YOK

Gizem Özdilli önceki gün Bebek’teydi. Ünlü model, “Bir kozmetik firmasıyla ortak oldum. Yakında ürünlerimi tanıtacağım” dedi. Özdilli, geçtiğimiz günlerde kardeşinin Covid-19 pozitif olduğunu ve bu yüzden bir aydır dışarı çıkmadığını söyledi: “Test yaptırdım, çok şükür negatif çıktım ama hâlâ tedirginim. Bugün havayı güzel görünce dışarı çıktım. Uzun süredir hayatımda da kimse yok. Böyle mutluyum.” ◊ Deniz BOY

11YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU

YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU

YILMAZ Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” oyunu film oldu. Oyunda Demet Akbağ’ın canlandırdığı ‘Gülseren’ rolünü filmde Ecem Erkek üstlendi. Yılmaz Erdoğan’ın sahnede hayat verdiği muhabir rolünü ise bu kez Atakan Çelik canlandırdı. İlk tanıtımı yayınlanan film, bir dijital platformda 9 Nisan’da yayına girecek. “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?”, 1948’de İstanbul’da üstün zekâlı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren’in hikâyesini konu alıyor.

12
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi