Demet Akalın: Serenay insan değil

KIZINDAN KAYAHAN PROGRAMI BESTE Açar, 2015 yılında vefat eden babası usta sanatçı Kayahan’ın anısına bir televizyon programı çekmeye hazırlanıyor. Önceki gün Vadistanbul’da yapımcı sevgilisi Görkem Uludüz ile görüntülenen Açar, program hakkında toplantı yaptıklarını söyledi. Ünlü sanatçıların Kayahan şarkılarını seslendireceği ve onunla ilgili anılarını anlatacağı programda sunuculuk yapacağını belirten Beste Açar, “Babamı gerçekten çok özledim. Onun hatırasını yaşatmak istiyorum. Bu proje herkese iyi gelecek. Bugün detayları görüştük, daha bir heyecanlandım. Görkem bu süreçte bana çok destek oluyor sağ olsun” dedi.