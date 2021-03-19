Demet Akalın: Serenay insan değil

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları beğenmediği Serenay Sarıkaya’yı bu kez iltifat yağmuruna tuttu.
2
TÜRKİYE'DE TEK
Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen Demet Akalın, “Botoks yaptırdım” dedi. Serenay Sarıkaya’nın Maldivler’den paylaştığı fotoğraflarda ışığı beğenmeyen ve bunu o karelerin altına yorum yazarak dile getiren ünlü şarkıcı, oyuncuyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu: “Serenay insan mı? Serenay insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye’de tek.” ◊ Sayit DURMAZ
3
ALİŞAN'A ALAYIM
Demet Akalın’a “Ece Erken, Alişan’la barışmanızla ilgili bazı açıklamalarda bulundu, ne diyeceksiniz?” sorusu yöneltildi. Yanıt vermeyen ünlü şarkıcı, yakındaki mağazanın önünde duran oyuncak ayıyı göstererek espri yaptı: “Alişan deyince şunu alasım geldi!”
4
"KİLO ALDI" YAZMAYIN
Oyuncu Rıza Kocaoğlu önceki gün Kadir Çermik’le Cihangir’de görüntülendi. Kocaoğlu, poz verirken esprili bir şekilde şunları söyledi: “Çok merak ediyorum, bu fotoğrafa ne başlık yazacaksınız. Lütfen, ‘şişko, kilo aldı’ yazmayın. Şimdi buradan sete gidiyoruz, sabaha kadar çalışacağız.” ◊ Sayit DURMAZ
5
MASKEYİ UNUTMADI
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy Balıkçısı’nda akşam yemeği yedi. Çilingiroğlu, mekan çıkışında maskesini takmayı unutmadı. ◊ Sayit DURMAZ
6
YENİ YETENEKLER İÇİN İŞBİRLİĞİ
Vahide Perçin ve Altan Gördüm tarafından kurulan Akademi 35 Buçuk, Med Yapım’la işbirliğine giderek sektörde istihdam yaratacak oluşuma imza attı. Med Yapım, Akademi 35 Buçuk’taki öğrencilere devam eden ya da başlayan projelerinde staj yapma imkanı sunacak. Öğrenciler ayrıca eğitim sürelerinde sektörün önemli isimleriyle tanışma ve deneyimlerinden faydalanma imkanı bulacak. Akademi, sahne önü ve arkası öğrencileri yetiştirmek için seçmelere başladı. ◊ Sayit DURMAZ
7
İZMİR'DEKİ EVİMİ ÖZLEDİM
Gizem Karaca önceki gün Nişantaşı’nda yüz bakımı yaptırdı. Kemal Ekmekçi ile evli olan oyuncu, “Yüz bakımı yaptırdım. Şimdi eşimi bekliyorum” dedi. Karaca, oynadığı dizi nedeniyle bir süredir İstanbul’da olduğunu söyledi: “Dizi nedeniyle kaç aydan beri İstanbul’dayım. İzmir’deki evimi ve sakinliği çok özledim.” ◊ Sayit DURMAZ
8
KIZINDAN KAYAHAN PROGRAMI
BESTE Açar, 2015 yılında vefat eden babası usta sanatçı Kayahan’ın anısına bir televizyon programı çekmeye hazırlanıyor. Önceki gün Vadistanbul’da yapımcı sevgilisi Görkem Uludüz ile görüntülenen Açar, program hakkında toplantı yaptıklarını söyledi. Ünlü sanatçıların Kayahan şarkılarını seslendireceği ve onunla ilgili anılarını anlatacağı programda sunuculuk yapacağını belirten Beste Açar, “Babamı gerçekten çok özledim. Onun hatırasını yaşatmak istiyorum. Bu proje herkese iyi gelecek. Bugün detayları görüştük, daha bir heyecanlandım. Görkem bu süreçte bana çok destek oluyor sağ olsun” dedi.
9
SELİN'İN TEKNESİNİ GİYDİRECEĞİM
Pınar Altuğ önceki gün Akmerkez’deki ev ve tekne tekstili ürünleri satan yeni mağazasında Selin Ciğerci’yi ağırladı. Altuğ, “Yeni bir mağaza olduğu için mutlaka eksik şeyler oluyor. Mağazanın düzeni için uğraşıyorum. Yakında Selin’in teknesini giydireceğim. Sonra size teknede poz verecek” dedi. Ciğerci ise zayıflamak için çok çabaladığını söyledi: “Size poz vermek için zayıflıyorum. Pınar Altuğ gibi olmayı hedefliyorum.” ◊ Deniz BOY
10
HAYATIMDA KİMSE YOK
Gizem Özdilli önceki gün Bebek’teydi. Ünlü model, “Bir kozmetik firmasıyla ortak oldum. Yakında ürünlerimi tanıtacağım” dedi. Özdilli, geçtiğimiz günlerde kardeşinin Covid-19 pozitif olduğunu ve bu yüzden bir aydır dışarı çıkmadığını söyledi: “Test yaptırdım, çok şükür negatif çıktım ama hâlâ tedirginim. Bugün havayı güzel görünce dışarı çıktım. Uzun süredir hayatımda da kimse yok. Böyle mutluyum.” ◊ Deniz BOY
11
YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU
YILMAZ Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” oyunu film oldu. Oyunda Demet Akbağ’ın canlandırdığı ‘Gülseren’ rolünü filmde Ecem Erkek üstlendi. Yılmaz Erdoğan’ın sahnede hayat verdiği muhabir rolünü ise bu kez Atakan Çelik canlandırdı. İlk tanıtımı yayınlanan film, bir dijital platformda 9 Nisan’da yayına girecek. “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?”, 1948’de İstanbul’da üstün zekâlı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren’in hikâyesini konu alıyor.