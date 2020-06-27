Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Işın Karaca sezonu Çeşme'de açtı

Ünlü şarkıcı, Alişan’ın yaptığı kazayla ilgili “Alişan’ın kaza yaptığını öğrenir öğrenmez ne yapacağımı şaşırdım. İlk etapta kendisinden haber alamadık. O yüzden hemen yola çıkmaya karar verdik. Daha sonra iyi oldukları haberini aldık. Buse de bizi aradı ve ‘Gelmeyin’ dedi” açıklamasını yaptı.