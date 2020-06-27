Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Işın Karaca sezonu Çeşme'de açtı

Demet Akalın, ailesiyle yaz sezonunu Çeşme, Dalyan’daki yazlıklarında açtı.
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Akalın önceki günse yakın arkadaşı Özlem Yıldız’la bir mekanda sabah kahvaltısı yaptı.
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Ünlü şarkıcı, Alişan’ın yaptığı kazayla ilgili “Alişan’ın kaza yaptığını öğrenir öğrenmez ne yapacağımı şaşırdım. İlk etapta kendisinden haber alamadık. O yüzden hemen yola çıkmaya karar verdik. Daha sonra iyi oldukları haberini aldık. Buse de bizi aradı ve ‘Gelmeyin’ dedi” açıklamasını yaptı.
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Akalın ve Yıldız, daha sonra Işın Karaca’yla buluştu. Üç yakın arkadaş denizin tadını çıkardı.
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Özlem Yıldız, fit vücuduyle her yıl olduğu gibi bu yıl da plaja damga vurdu.
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Demet Akalın, üstünde 'spring' yazılı siyah bikini tercih etti.