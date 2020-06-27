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Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 08:16,

Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Işın Karaca sezonu Çeşme'de açtı

Demet Akalın, Özlem Yıldız ve Işın Karaca önceki gün Çeşme’deki bir sahilde buluştu. Arkadaş grubu, tüm gün deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Demet Akalın, ailesiyle yaz sezonunu Çeşme, Dalyan’daki yazlıklarında açtı.

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Akalın önceki günse yakın arkadaşı Özlem Yıldız’la bir mekanda sabah kahvaltısı yaptı.

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Ünlü şarkıcı, Alişan’ın yaptığı kazayla ilgili “Alişan’ın kaza yaptığını öğrenir öğrenmez ne yapacağımı şaşırdım. İlk etapta kendisinden haber alamadık. O yüzden hemen yola çıkmaya karar verdik. Daha sonra iyi oldukları haberini aldık. Buse de bizi aradı ve ‘Gelmeyin’ dedi” açıklamasını yaptı.

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Akalın ve Yıldız, daha sonra Işın Karaca’yla buluştu. Üç yakın arkadaş denizin tadını çıkardı.

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Özlem Yıldız, fit vücuduyle her yıl olduğu gibi bu yıl da plaja damga vurdu.

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Demet Akalın, üstünde 'spring' yazılı siyah bikini tercih etti.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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