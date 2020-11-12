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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 08:35 | 

Demet Akalın ihbar etti… Sahte personel tacizi korkuttu!

Demet Akalın, kendini site yönetimi çalışanı olarak tanıtıp gece geç saatlerde defalarca arayan kişiden şikayetçi oldu. Savcılığa başvuran Akalın, "Telefon numaramı ele geçirip huzurumu bozan bu kişi cezalandırılsın" dedi.

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Şarkıcı Demet Akalın, akşam vakti kendisini ısrarla arayarak huzurunu bozan şahsı savcılığa ihbar etti. Akalın, telefon numarasını ele geçiren şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

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Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Akalın'ı arayan ve kendisini oturduğu sitenin çalışanı olarak tanıtan şahıs, 'Covid-19 nedeniyle sitede ortak alanları kullanmaması gerektiğini' söyleyerek telefonu kapattı.

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Saatin ilerlemiş olması nedeniyle böyle bir telefon gelmesine şaşıran Akalın, site yönetimiyle iletişime geçtiğinde ise söz konusu telefon numarasını kullanan kişinin, çalışan olmadığını ve sitenin böyle bir karar almadığını öğrendi.

4İHBAR ETTİ
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İHBAR ETTİ

Akalın, kendisini arayan şahısla iletişime geçmek istedi, fakat aramalarına ve mesajına dönüş olmadı.

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Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan şarkıcı, kişisel telefon numarasını nasıl temin ettiğini belirleyemediği şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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