Demet Akalın: Hira’ya özel öğretmen tuttum

Demet Akalın ve Alişan önceki gün Etiler’de görüntülendi. Akalın, pandemi nedeniyle kızını evden eğitime alıştırdığını söyledi ve ekledi: “Hira’ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım.”
Demet Akalın ve Alişan önceki gün Etiler, Elbet Restoran’dan çıkarken görüntülendi. Akalın, geçtiğimiz aylarda pandemi nedeniyle kızı Hira’yı evde okutmayı düşündüğünü söylemişti.
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Akalın, fikrini hayata geçirdiğini belirtti: “Şimdilik online eğitimi devam ediyor. Aynı sitede oturduğum arkadaşlarımla toplanıp özel öğretmen tutacaktık. Ama herkes taşındı. Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim. Ama ilerleyen günlerde ne olacak bilmiyorum...”
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Sosyal medyada çok geri zekalı var
İkinci kez baba olmaya hazırlanana Alişan ise “Şu an bebeğimize kız odası yapıyoruz. Masraf büyüdü... Sabahları program yapıp öğleden sonra ek iş yapmayı düşünüyorum” diyerek espri yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde kızının ismi için “Plaka bozmak istemiyorum” esprisinin başka yerlere kaydığını söyleyen ve bu konuda haksız yere linçe uğradığını belirten Alişan “Ya öyle bir espri yaptım, hakikaten bu sosyal medyada çok geri zekalı var yani” dedi.