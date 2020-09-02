Demet Akalın: Hira’ya özel öğretmen tuttum

Geçtiğimiz günlerde kızının ismi için “Plaka bozmak istemiyorum” esprisinin başka yerlere kaydığını söyleyen ve bu konuda haksız yere linçe uğradığını belirten Alişan “Ya öyle bir espri yaptım, hakikaten bu sosyal medyada çok geri zekalı var yani” dedi.