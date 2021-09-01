Demet Akalın, Gülben Ergen, Aleyna Tilki, Hadise, Buray... Ünlülerin bayram coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Farklı şehirlerde konserler veren ünlü isimler, bayrama özel hazırladıkları repertuvarları sevenleri için seslendirdi.
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü, önceki gün yurt genelinde törenlerle kutlandı. Ünlü sanatçılar da verdikleri konserlerle bu coşkuya ortak oldu.
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Minik hayranlarıyla söyledi
Buray, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından organize edilen Zafer Bayramı konserinde yaşadı. Gecenin sonunda bayraklarla kendisini izleyen minik hayranlarını sahnesine davet eden Buray “Her birinizin gözlerindeki cumhuriyet coşkusunu görüyorum. Bu geceyi en çok sizlere armağan etmek istiyorum” diye konuştu.
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Hira'yla sahnede
Demet Akalın, Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam sevenleriyle buluştu. Konserin sonunda kızı Hira’yı sahneye davet eden şarkıcı, “10. Yıl Marşı”nı kızı ve hayranlarıyla birlikte söyledi. (Sayit DURMAZ)
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Konserde Gülşah Saraçoğlu imzalı iki kıyafet giyen Demet Akalın, “Gülşah da benim gibi çok tez canlı. Ölçülerimi aldı ve 2 günde dikti, ben de seve seve giydim” dedi.
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Yarınlar sizin çocuklar
Ziynet Sali, 31. Burhaniye Ören Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde sahneye çıktı. Zafer Bayramı’na özel hazırlattığı kırmızı elbisesiyle konser veren Sali, “Atatürk ve silah arkadaşlarının azimle kazandığı 30 Ağustos zaferinin yıl dönümü kutlu olsun” dedi. Şarkıcı, “Yarınlar sizin çocuklar” diyerek çocuk izleyicileri sahneye davet etti ve onlarla şarkılar söyledi.
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Hançerli Gülben
Gülben Ergen, bayram coşkusunu Şerefe Alaçatı’daki konuklarıyla yaşadı. Aynı mekanda üçüncü kez sahneye çıkan Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesindeki hançer detayıyla dikkat çekti. Elbisesiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan şarkıcı, “Düşmanın bir hevesle ‘hah şimdi bu darbe ile öldürdüm’ çabasının bendeki karşılığı” dedi.
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Sonsuza kadar kutlayacağız
Gülşen, Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahneye çıktı. Konsere 10. Yıl Marşı ile başlayan şarkıcı, “Bugün duyguların en üst seviyede olduğu bir gün. Burada olduğum için çok mutluyum. Biz bu zaferi sonsuza kadar kutlayacağız. Bu akşam şarkılarımızı burada zafer duygusuyla söyleyeceğiz” dedi.
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'Sizleri çok özlemişim'
Aleyna Tilki, Tekirdağ-Çorlu’da konser verdi. Sahneye çıkar çıkmaz “Çok özlemişim sizleri, bir buçuk yıldır ayrıyız. Böyle güzel ve anlamlı gecede birlikteyiz. İnşallah bundan sonra da birlikte oluruz” diyen şarkıcı, hazırladığı özel repertuvarını seslendirdi.
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70 bin kişilik koro
Hadise, Ankara’daki Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği konser kapsamında Atatürk Sahil Parkı’nda sahneye çıktı. Şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen 70 bin kişiyle sevilen şarkılarını seslendirdi.
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Galata’da düet
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğiyle Galata Kulesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel ışık gösterisi yapıldı. Tuna Kiremitçi ve Elis Dubaz da ışık gösterisi eşliğinde birlikte şarkılar söyledi.
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Ferhat Göçer
Ferhat Göçer, bayram coşkusunu 3 ayrı şehirde 3 bin kilometre yaparak 30 bin kişiyle yaşadı. Göçer, Manisa ve Bodrum’da sahne aldıktan sonra 30 Ağustos günü Maslak Ağaoğlu 1453’te hayranlarıyla buluştu. Şarkıcı, “Şarkılarımızı böylesine önemli bir günde söylemek, bu kutlamaların bir parçası olmak benim en büyük onurum ve gururum” dedi.
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Bengü - Sunay Akın
Bengü ve Sunay Akın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gençlik Parkı’nda düzenlediği etkinlikteydi. Akın, Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmasının ardından etkinlik dans ve tiyatro gösterisiyle devam etti. Gecenin sonunda Bengü, sevilen şarkılarını seslendirdi.
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Athena
Athena, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu için Denizli Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda sahne aldı. Konser sırasında bu yıl 1. lige çıkan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol Takımı ve Belediye Başkanı Şeniz Doğan sahneye çıkarak Athena’ya çiçek verdi. Gökhan Özoğuz, “Burada olmaktan ve Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşamaktan çok mutluyuz” dedikten sonra “12 Dev Adam” şarkısını seslendirdi.
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Betül Demir
Betül Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Edirne’de konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, konserini “10. Yıl Marşı” ile noktaladı. Konser sonunda, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Betül Demir’e teşekkür plaketi ve hediye taktim etti.
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Fettah Can
Fettah Can, Beylikdüzü Belediyesi’nin 8’incisini düzenlediği “Barış ve Sevgi Buluşmaları” kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Kortej yürüyüşü sonrası sahne alan Can, tüm dinleyicileriyle marşlar seslendirdi.
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Mehmet Erdem
Mehmet Erdem önceki gün Bilecik’te sahne aldı. Düzenlenen fener alayı sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda hayranlarıyla buluşan Erdem, sevilen şarkılarını Zafer Bayramı için seslendirdi.
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Kubat
Kubat, Mersin’in Toroslar ilçesindeki 3 Ocak Stadı’nda hayranlarıyla buluştu. Güçlü sesi ve başarılı sahne performansıyla Kubat, sevilen şarkılarını seslendirdi. Dinleyiciler, ellerindeki bayraklar ve mendillerle coşku dolu bir konser yaşadı.
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Burcu Güneş
Burcu Güneş, Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı konserinde sahne aldı. Güneş, Şeker Meydanı’ndaki konserde yaklaşık 1.5 saat sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, “10’uncu Yıl Marşı”nı elinde Türk bayrağı ile söyledi.
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Berkay
Berkay, Marmaris Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Fener alayı ile başlayan etkinlikte önce Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı askeri bando mini bir konser verdi. Daha sonra Berkay, sahneye bayrakla çıktı ve 10 bin kişiyi coşturdu.
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Mithat Körler
Mithat Körler, Eskişehir Odunpazarı Cumhuriyet Parkı’nda verdiği konserde 2 saat sahnede kaldı. Sanatçı günün şarkılarının yanı sıra marşlar da seslendirdiği konserini kendi bestesi “Türkiyem”le noktaladı.
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Moğollar- Pamela-Ümit Besen
Moğollar, Pamela ve Ümit Besen, Kartal’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Sanatçılar dünden bugüne sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Konserlerden sonra, ‘Zafer Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.
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Merve Özbey
Merve Özbey, önceki akşam Gemlik İskele Meydanı’ndaydı. Meydanı dolduran 20 bin kişi Özbey’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konseri izlemeye gelen hayranının “Bir evlilik teklifi yapabilir miyim?” pankartıyla yaptığı isteği kırmayan şarkıcı, genç çifti sahneye davet etti.
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Musa Eroğlu
Musa Eroğlu, Kırşehir’deki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkilenenleri kapsamında Cacabey Meydanı’nda sahne aldı. Türk halk müziği sanatçısı, gece boyunca türküler seslendirdi.
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Gripin
Gripin, önceki akşam Bandırma’da düzenlenen fener alayının ardından sahneye çıktı. Konser sırasında “Ne Mutlu Türk’üm diyene” sloganları atılıp dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri açıldı.
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Resul Dindar
Resul Dindar, Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Hasköy Sahne’de konser verdi. Dindar, sevilen şarkılarını Beyoğlular için seslendirdi. Türk bayrakları ve meşalelerle düzenlenen yürüyüş ve konserde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.
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Şevval Sam
Sevval Sam, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen konserdeydi. Etkinliği izlemek için binlerce kişi Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen performansta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sahnenin önünde halaylar çekip oyunlar oynadı.
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Melek Mosso
Melek Mosso, Zafer Bayramı’nı Fethiye’de kutladı. Kendine has tarzı ve vokaliyle dikkat çeken Mosso, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, sahneye Türk bayrağıyla çıktı.
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Sibel Alaş-Jale
Sibel Alaş ve Jale, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İzmir Narlıdere Demokrasi Meydanı’nda konser verdi. Narlıdere Popüler Müzik Korosu’na konuk olan ikili, 90’ların hit şarkılarını seslendirdi.
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Zeynep Bastık
Zeynep Bastık önceki gün Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde sahne aldı. İlk kez bir belediyenin düzenliği konserde sahne alan Bastık, “Akhisar’da sahne aldığım için çok mutluyum” dedi.