Demet Akalın, Gülben Ergen, Aleyna Tilki, Hadise, Buray... Ünlülerin bayram coşkusu

Sonsuza kadar kutlayacağız Gülşen, Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahneye çıktı. Konsere 10. Yıl Marşı ile başlayan şarkıcı, “Bugün duyguların en üst seviyede olduğu bir gün. Burada olduğum için çok mutluyum. Biz bu zaferi sonsuza kadar kutlayacağız. Bu akşam şarkılarımızı burada zafer duygusuyla söyleyeceğiz” dedi.