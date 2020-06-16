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Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 10:25,

Demet Akalın Boğaz'da restoran açtı!

Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, Anadolu Hisarı’nda “Hira Han” adıyla restoran açtı. Takipçileri ünlü şarkıcıya, “Birçok yeri eleştirmiştin. Şimdi senin fiyatlarını göreceğiz” diye mesaj attı.

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Şarkıcı Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, geçen yıl yeniden birlikte yaşamaya başladı. İlişkilerini toparlayan ikili, bir süre önce de yemek sektörüne atıldı.

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Sosyal medyadan sürekli mekanlardaki yüksek fiyatları eleştiren ünlü çift, Anadolu Hisarı'nda "Hira Han" adıyla restoran açtı.

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Mekan sahibi olduklarını gizlemeye çalışan Akalın, önceki gün ziyarete giden Özlem Yıldız ve şarkıcı Deha'nın yaptığı paylaşımlarla yakayı ele verdi. Mekandaki, fiyatlar ise şimdiden merak konusu oldu.

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Takipçileri, Demet Akalın'a "Herkesi eleştirdin şimdi senin fiyatlarını göreceğiz bakalım" diye mesajlar attı.

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Sanat sakat abi, ek iş mi yapsak ?

Ünlüler hayatlarını garanti altına almak için adeta yarışa girdi. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni fark etmiyor; pek çoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor. Dizisi yayından kalksa da albümü satmasa da konserleri dolmasa da devam eden bir ikinci iş fikri herkese iyi geliyor.

6AYCA İNCİ MEKAN İŞLETİYOR
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AYCA İNCİ MEKAN İŞLETİYOR

Ayça İnci, oyunculuğun yanı sıra restoran işletmeciliğine devam ediyor. Kozyatağı'nda çöp şiş restoranı işleten Ayça İnci, sık sık ünlü isimleri de ağırlıyor.

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Mekana çöp şiş yemeğe oyuncu Ahmet Kural, Emine Ün, Hakan Bilgin, Ayşe Kökçü, Gülay Baltacı, Asena, Mehmet Çepiç,Elif dizisinde oynayan Fatih Ayhan ve iş insanı Sadettin Saran geldi.

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Ayça İnci “Sanatla uğraşan bir insanın, özellikle Türkiye’de başka işler yaparak geçimini sağlaması gerekiyor” diyor.

9GÜL FABRİKASI KURDU
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GÜL FABRİKASI KURDU

Ünlü sanatçı Berdan Mardini müzikten kazandığını ticarete yatırdı... Mardini, memleketi Mardin'de gülyağı çıkarma fabrikası kurmak için kolları sıvamıştı.

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Gülyağı çıkarma tesisi kurmak için memleketi Mardin'e istihdam sağlayacak olan Berdan Mardini'nin ilk etapta 200 dönümlük arazisi üzerine ektiği güller açtı.

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Hedeflerinin bin dönümlük yere gül ekmek olduğunu belirten Berdan Mardini, "Memleketimde gençlere istihdam sağlamak işin en güzel ta-rafı. İnşallah fabrikamızın yapımı seneye kadar bitecek ve güllerimizi ektiğimiz arazimizi genişleteceğiz. 200 dönümlük araziden elde ettiğimiz güllerimizin yağını ise kiraladığımız bir tesiste işlenecek. Seneye ise inşallah kendi fabrikamızda güllerimizin yağını çıkaracağız" dedi.

12ŞİMDİ DE SERAMİĞE EL ATTI
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ŞİMDİ DE SERAMİĞE EL ATTI

Hepsi grubu üyesi Eren Bakıcı, yoga eğitmenliğinden sonra şimdi de seramiğe merak sardı.

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Seramik eğitimi alan şarkıcı, kilden tabak, kupa, dekoratif obje gibi ürünler yapıp fırında pişiriyor, ardından hazırladığı bu ürünleri satışa sunuyor. Bakıcı, sipariş üzerine özel ürün de tasarlıyor.

14HÜLYA AVŞAR 10 YILDIR TİŞÖRT SATIYOR
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HÜLYA AVŞAR 10 YILDIR TİŞÖRT SATIYOR

Modayla ilgili ikinci bir iş seçen ünlülerin arasında Hülya Avşar’ı da saymak gerek. Avşar’ın tişört koleksiyonu 10 yılı aşkın bir süredir piyasada ve istikrarlı bir satış grafiği var.

15OZAN GÜVEN TERS KÖŞE YAPTI
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OZAN GÜVEN TERS KÖŞE YAPTI

Kadınlar genellikle tekstil ve mücevher konusunu ikinci iş edinirken erkekler restoran ya da gece kulübü açmaya meylediyor. Bu bağlamda ezberbozan iki isim var. Eser Yenerler kurduğu şirketle turizm işletmeciliği yapıyor. Ozan Güven ise ikinci şubesini Nişantaşı’nda açtığı mağazasında kadın ayakkabısı satıyor.

16PINAR ALTUĞ HER MÜŞTERİYLE BİREBİR ÇALIŞIYOR
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PINAR ALTUĞ HER MÜŞTERİYLE BİREBİR ÇALIŞIYOR

Altuğ, ikinci işi değil ikinci işleri olan ünlülerden. “Televizyonda çalışmak tabii ki çok güzel ama bir yandan ben olmadığımda da yürüyecek işlerim olsun istedim” diyor. Bu yüzden kendi adını markalaştırmış: “By Pınar Altuğ, kişiye özel tekne tekstili üreten bir şirket. Bir ay önce de annemin adıyla ‘Selma by Pınar Altuğ’ diye bir mücevher koleksiyonu çıkardım. Tekne tekstilinde her müşteriyle birebir görüşüyorum. Onun istekleri doğrultusunda renk, desen ve kumaş seçip ürettiriyorum. Her detaya hâkimim. Takılarıysa ben anlatıyorum biri çiziyor ve işin ustaları üretiyor.”

17ÇAĞLA ŞIKEL HEM İŞ HEM HOBİ
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ÇAĞLA ŞIKEL HEM İŞ HEM HOBİ

Ünlü model ve sunucunun ikinci işi çok yakında hayata geçecek. Onun için iki hobisini birleştiriyor diyebiliriz: “Kimse bilmez ama ben resim yapmayı çok seviyorum. Tuvalin başından beş saat kalkmam, su bile içmem, tuvalete bile gitmem. Son bir senedir desen konusunda özel ders alıyorum. Önümüzdeki ay kendi desenlerimi bastığım bir hazır koleksiyon çıkaracağım. Çok ama çok heyecanlıyım.”

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