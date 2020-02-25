Demet Akalın: 13 aydır yalnız yatıyorum

'Ala' şarkısıyla gündemde olan Deniz Seki, Demet Akalın, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Demet Akalın, canlı yayındaki samimi açıklamaları ile dikkat çekti.
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1
"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"
* Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum.
2
"HİRA BABASIYLA UYUYOR"
* Hira'ya sabah ben bakıyorum, gece Okan'a bırakıyorum. Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor...
3
"ÜNLÜLÜĞÜMÜ KULLANMIYORUM"
* Bankada sıramatikten numara alıyorum, güvenlik kontrolünde x-ray'den geçiyorum. Asla ünlülüğümü kullanmıyorum. Spor ayakkabı giyiyorum ve asla polemiğe girmiyorum.