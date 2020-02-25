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Haber Giriş: 25 Şubat 2020 - 12:17, /

Demet Akalın: 13 aydır yalnız yatıyorum

'Ala' şarkısıyla gündemde olan Deniz Seki, Demet Akalın, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Demet Akalın, canlı yayındaki samimi açıklamaları ile dikkat çekti.

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113 AYDIR YALNIZ YATIYORUM

"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"

* Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum.

2HİRA BABASIYLA UYUYOR

"HİRA BABASIYLA UYUYOR"

* Hira'ya sabah ben bakıyorum, gece Okan'a bırakıyorum. Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor...

3ÜNLÜLÜĞÜMÜ KULLANMIYORUM

"ÜNLÜLÜĞÜMÜ KULLANMIYORUM"

* Bankada sıramatikten numara alıyorum, güvenlik kontrolünde x-ray'den geçiyorum. Asla ünlülüğümü kullanmıyorum. Spor ayakkabı giyiyorum ve asla polemiğe girmiyorum.

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13 aydır yalnız yatıyorum

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