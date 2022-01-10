Deltacron varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? İşte Deltacron belirtileri hakkında bilgiler
Deltacron varyantı belirtileri, Dünya'yı tedirgin eden açıklama ile gündeme geldi. Koronavirüs mücadelesinde ortaya çıkan Omicron varyantından sonra şimdi de Deltacron varyantı görüldü. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin iddialarına göre Deltacron varyantı Omikron ve Delta'yı birleştiren bir Kovid-19 mutasyonu olarak öne sürüldü. Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs pandemisi sürerken Deltacron varyantının bulaşıcılığı ve hangi semptomları gösterdiği bilim dünyası tarafından mercek altına alındı. Peki, Deltacron varyantı nedir, Türkiye'de var mı? İşte, Deltacron varyantı belirtileri ile ilgili bilgiler.
Deltacron belirtileri neler? sorusunun yanıtı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'den gelen açıklama sonrası dünyada olduğu gibi ülkemizde de öne çıkan konulardan oldu. Coronavirüs salgını dünya genelinde can almaya devam ederken ortaya çıkan yeni varyantın 25 vakada tespit edildiği öne sürüldü. Delta ve omikronun birleşimi ile oluşan Deltacron'n ilk bulguların Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.
DELTACRON VARYANTI NEDİR?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, yeni bir Kovid-19 mutasyonu keşfettiklerini iddia etti. Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırdı. Ancak ekip daha fazla mutasyon vakası olup olmadığını veya ne gibi etkileri olabileceğini söylemek için henüz çok erken olduğunun altını çiziyor.
Yerel bir televizyon kanalına konuşan Kostrikis keşif ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
'Bu suşun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu veya iki baskın suşa, delta ve omikron’a karşı galip gelip gelmeyeceğini gelecekte göreceğiz.'
'Bu suşun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu veya iki baskın suşa, delta ve omikron’a karşı galip gelip gelmeyeceğini gelecekte göreceğiz.'
DELTACRON BELİRTİLERİ NELER?
İlk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.
Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.
Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.
Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.
Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.
Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.
Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.
Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.
Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.
Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.
Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.
Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.