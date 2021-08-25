Delta Virüsü nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? 'Koronavirüs'te boğaz ve baş ağrısı olur mu? İşte delta virüs gelişmeleri...
Delta Virüsü nedir ve Delta varyantı belirtileri nelerdir, soruları uzmanlar tarafından mercek altına alındı. Koronavirüsün tehlikeli varyantlarından olan Delta varyantı (variantı) ve Delta Plus virüsü belirtileri, Türkiye'de yaygın görülmeye başlanmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Delta varyantı belirtileri arasında yer alan baş ağrısı, boğazda kuruluk, burun akıntısı ve ateş gibi grip benzeri semptomları taşıyanlar kaygılanmaya başlarken, araştırmacılar Delta varyantının aşılardaki etkilerine yoğunlaştı. Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının orijinal virüsten daha hızlı yayıldığı bilimsel olarak kanıtlandı. Son yapılan araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor. Peki, Delta Virüsü belirtileri nedir? Delta Plus varyantında ateş ve boğaz ağrısı görülür mü? İşte, Delta mutasyonu semptomları.
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Delta virüsü belirtileri ve semptomları son gelişmeler ile araştırılıyor. Hindistan'da ortaya çıkan ve Türkiye dahil çok sayıda ülkeye yayılan delta plus varyantına karşı ülkemizde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşlar durdurulmuştu. Delta mutasyonu dünyayı tehdit ederken farklı araştırmaların sonuçları da neticelendi. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında yer almıyor.
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DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?
Delta varyantı dünyada yeni bir tedirliğine yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.
Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için ‘endişe’ yaratıyor.
Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.
Plus ön adlı varyant, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.
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DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Virüsü mercek altına alan bilim insanları yeni belirtileri açıkladı. Bazı semptomlar listeden çıkarılırken, ölümcül Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi. İşte Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler...
Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.
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Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.
Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Tim Spector, virüsün olası yayılmasını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen insanların test yaptırmaları gerektiğini söyledi. Ülke basınına konuşan Spector, 'İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu yanlış' dedi ve bu nedenle pek çok kişinin farkında olmadan virüsü yayabileceğine dikkat çekti.
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'Mayıs ayının başından beri en önemli semptomlara bakıyoruz ve bunlar eskisi gibi değil' diyen Spector, 'Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil, beş numara öksürük' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz dönemde 150'ye yakın doktor bir yazı yazarak hükümeti resmi listeye daha fazla soğuk algınlığı benzeri semptomlar eklemeye çağırmıştı. Spector de bu çağrıyı yineledi. Söz konusu mektubun baş yazarı Londra'daki Tower Hamlets'te bir pratisyen hekim olan Dr Alex Sohal, hastaların bu hafif semptomları gördükten birkaç gün sonda Kovid testlerinin pozitif çıktığını söyledi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan daha önceki araştırmalar, yorgunluğun en sık bildirilen semptom olduğunu, ardından baş ağrısı ve öksürüğün geldiğini göstermişti.
10 bin kişiyle yapılan bir anketle toplanan ve Nisan ayında açıklanan veriler ise virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaklaşık yüzde 53'ünün hiçbir belirti yaşamadığını ortaya koymuştu.
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Delta'nın gizemini çözdüler! 300 kat daha fazla viral yüke sahip
Son dönemde gündemden düşmeyen Delta varyantı ile ilgili bilim insanları çok önemli bir bilgiye ulaştı. Varyantın bir gizemini daha çözen bilim insanları Delta'nın 300 kat daha fazla viral yüke sahip olduğunu belirledi.
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Dünya tabiri caizse yaklaşık iki yıldırı koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor...
Dünya geleninde 4 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde. Bundalar dan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'edişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
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İlk olarak Hindistan'da görülen Delta dünyadaki baskın tür haline gelmiş durumda. Delta varyantının orijinal virüsten daha hızlı yayıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Güney Koreli bilim insanları bunun nedenini sonunda belirlemeyi başardı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), Delta'nın 300 kat daha fazla viral yüke sahip olduğunu belirledi.
Bilim insanları bunun semptomlarının ilk görüldüğü zamanda ortaya çıktığını ve zaman içinde düşüşe geçtiğini duyurdu.
Aynı açıklamaya göre, Delta olan kişideki viral yük dört günde 30 kata ve dokuz günde 10 kata kadar iniyor. 10 gün sonra ise diğer varyantlarda görülen seviyeye geriliyor.
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Orijinal virüsten 2 kat daha bulaşıcı olduğu belirtilen Delta'nın bulaşıldığının altında yatan sebeplerden birisinin de bu olduğu düşünülüyor.
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Zira bilim insanlarına göre, yüksek viral yük daha kolay bulaş anlamına geliyor.
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Öte yandan İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığının' altını çiziyor.
Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.
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Virüsü mercek altına alan bilim insanları yeni belirtileri açıkladı. Bazı semptomlar listeden çıkarılırken, ölümcül Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi.
İşte Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler...
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Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü
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Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
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İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.